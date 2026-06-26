Le capteur de qualité de l’air Netatmo (compatible HomeKit) est en promotion
Par Laurence - Publié le
En période de canicule, trouver le bon équilibre entre fraîcheur et renouvellement de l’air n’est pas toujours évident. Pour savoir quand aérer sans compromettre le confort de votre logement, le capteur de qualité de l’air de Netatmo surveille en continu le CO₂, la température, l’humidité et le bruit. Compatible Apple HomeKit, il profite actuellement d’une belle promotion.
On pense souvent à installer un purificateur d’air ou à une climatisation, mais beaucoup moins à mesurer la qualité de l’air que l’on respire au quotidien. Pourtant, un taux de CO₂ élevé, une humidité excessive ou un air trop sec peuvent rapidement avoir un impact sur le confort, le sommeil ou encore la concentration. Si vous souhaitez garder un œil sur ces différents paramètres, le Netatmo Capteur Qualité de l’Air Intérieur Intelligent profite actuellement d’une belle promotion.
Ce petit capteur connecté surveille en permanence quatre indicateurs essentiels : le taux de CO₂, la température, le taux d’humidité et le niveau sonore de votre intérieur. Les mesures sont effectuées toutes les cinq minutes et consultables à tout moment depuis l’application Netatmo, que vous soyez chez vous ou à l’extérieur.
L’un de ses principaux atouts réside dans ses alertes automatiques. Lorsque la qualité de l’air se dégrade ou que le niveau de CO₂ devient trop élevé, une notification est envoyée sur votre smartphone afin de vous inviter à aérer la pièce. L’application ne se contente pas d’afficher des chiffres : elle propose également des recommandations personnalisées pour améliorer durablement votre environnement intérieur.
Côté design, le capteur reprend les lignes de la célèbre Station Météo de la marque, avec un élégant cylindre en aluminium brossé de seulement 4,5 cm de diamètre pour 15,5 cm de hauteur et un poids de 173 grammes. Il se décline en blanc ou rose.
Compatible avec Apple HomeKit, le capteur peut être intégré à votre installation domotique et interrogé via Siri. L’application conserve également un historique complet des mesures afin de suivre l’évolution de votre logement au fil des semaines et d’identifier facilement les périodes où la qualité de l’air se dégrade.
Netatmo a également prévu plusieurs profils adaptés à différents usages : chambre de bébé, personnes sensibles ou asthmatiques, animaux de compagnie ou encore espace de travail. Les conseils affichés dans l’application sont ainsi adaptés à chaque situation.
Simple à installer, discret et particulièrement utile au quotidien, ce Home Coach constitue un excellent complément pour les utilisateurs déjà équipés en domotique Apple ou pour ceux qui souhaitent simplement mieux comprendre la qualité de l’air de leur logement. À son tarif actuel, c’est une promotion intéressante pour s’équiper d’un capteur connecté aussi pratique que bien conçu.
Surveillez la qualité de l’air de votre maison en temps réel
On pense souvent à installer un purificateur d’air ou à une climatisation, mais beaucoup moins à mesurer la qualité de l’air que l’on respire au quotidien. Pourtant, un taux de CO₂ élevé, une humidité excessive ou un air trop sec peuvent rapidement avoir un impact sur le confort, le sommeil ou encore la concentration. Si vous souhaitez garder un œil sur ces différents paramètres, le Netatmo Capteur Qualité de l’Air Intérieur Intelligent profite actuellement d’une belle promotion.
Ce petit capteur connecté surveille en permanence quatre indicateurs essentiels : le taux de CO₂, la température, le taux d’humidité et le niveau sonore de votre intérieur. Les mesures sont effectuées toutes les cinq minutes et consultables à tout moment depuis l’application Netatmo, que vous soyez chez vous ou à l’extérieur.
L’un de ses principaux atouts réside dans ses alertes automatiques. Lorsque la qualité de l’air se dégrade ou que le niveau de CO₂ devient trop élevé, une notification est envoyée sur votre smartphone afin de vous inviter à aérer la pièce. L’application ne se contente pas d’afficher des chiffres : elle propose également des recommandations personnalisées pour améliorer durablement votre environnement intérieur.
Compatible HomeKit et pensé pour toute la famille
Côté design, le capteur reprend les lignes de la célèbre Station Météo de la marque, avec un élégant cylindre en aluminium brossé de seulement 4,5 cm de diamètre pour 15,5 cm de hauteur et un poids de 173 grammes. Il se décline en blanc ou rose.
Compatible avec Apple HomeKit, le capteur peut être intégré à votre installation domotique et interrogé via Siri. L’application conserve également un historique complet des mesures afin de suivre l’évolution de votre logement au fil des semaines et d’identifier facilement les périodes où la qualité de l’air se dégrade.
Netatmo a également prévu plusieurs profils adaptés à différents usages : chambre de bébé, personnes sensibles ou asthmatiques, animaux de compagnie ou encore espace de travail. Les conseils affichés dans l’application sont ainsi adaptés à chaque situation.
Qu'en penser ?
Simple à installer, discret et particulièrement utile au quotidien, ce Home Coach constitue un excellent complément pour les utilisateurs déjà équipés en domotique Apple ou pour ceux qui souhaitent simplement mieux comprendre la qualité de l’air de leur logement. À son tarif actuel, c’est une promotion intéressante pour s’équiper d’un capteur connecté aussi pratique que bien conçu.