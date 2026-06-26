Le capteur de qualité de l’air Netatmo (compatible HomeKit) est en promotion

Surveillez la qualité de l’air de votre maison en temps réel

Compatible HomeKit et pensé pour toute la famille

Qu'en penser ?



Simple à installer, discret et particulièrement utile au quotidien, ce Home Coach constitue un excellent complément pour les utilisateurs déjà équipés en domotique Apple ou pour ceux qui souhaitent simplement mieux comprendre la qualité de l’air de leur logement. À son tarif actuel, c’est une promotion intéressante pour s’équiper d’un capteur connecté aussi pratique que bien conçu.

On pense souvent à installer un purificateur d’air ou à une climatisation, mais beaucoup moins à mesurer la qualité de l’air que l’on respire au quotidien. Pourtant,. Si vous souhaitez garder un œil sur ces différents paramètres, le Netatmo Capteur Qualité de l’Air Intérieur Intelligent profite actuellement d’une belle promotion.Ce petit capteur connecté surveille en permanence: le taux de CO₂, la température, le taux d’humidité et le niveau sonore de votre intérieur. Les mesures sont effectuées toutes les cinq minutes et consultables à tout moment depuis l’application Netatmo, que vous soyez chez vous ou à l’extérieur.. Lorsque la qualité de l’air se dégrade ou que le niveau de CO₂ devient trop élevé, une notification est envoyée sur votre smartphone afin de vous inviter à aérer la pièce. L’application ne se contente pas d’afficher des chiffres : elle propose également des recommandations personnalisées pour améliorer durablement votre environnement intérieur.Côté design,. Il se décline en blanc ou rose.L’application conserve également un historique complet des mesures afin de suivre l’évolution de votre logement au fil des semaines et d’identifier facilement les périodes où la qualité de l’air se dégrade.Netatmo a également prévu: chambre de bébé, personnes sensibles ou asthmatiques, animaux de compagnie ou encore espace de travail. Les conseils affichés dans l’application sont ainsi adaptés à chaque situation.