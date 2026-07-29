Un pompier filme un incendie en Gironde avec ses Ray-Ban Meta

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DES IMAGES EN IMMERSION AU PLUS PRÈS DES FLAMMES

La petite réalité sur le terrain. On a un peu chauffé. Dieu merci, aucun blessé, mais c’est notre travail, c’est pour ça qu’on a signé.

L’IA DES RAY-BAN META PEUT AUSSI AIDER SUR LE TERRAIN

Qu’en penser ?



Au-delà de leur caractère spectaculaire, ces images offrent un témoignage rare sur le quotidien des sapeurs-pompiers confrontés aux incendies qui ravagent actuellement la Gironde. Elles montrent aussi que les Ray-Ban Meta ne se limitent plus à un simple gadget connecté : leur caméra et leurs fonctions d’intelligence artificielle ouvrent la voie à de nouveaux usages sur le terrain. Reste que, dans une telle situation, la technologie passe évidemment au second plan face au courage des équipes mobilisées pour protéger les populations et contenir les flammes.





Mais les lunettes connectées de Meta n’est pas le seul moyen que la tech propose actuellement pour lutter contre les incendies. En effet, parmi les nombreux défis, la détection la plus précoce possible reste un point essentiel. Pour cela, l’IA est mise à contribution afin d’examiner des images et d’identifier automatiquement les premières colonnes de fumée. D’autres utilisent des modèles prédictifs pour simuler la progression des flammes en tenant compte du relief, du vent ou de la végétation, offrant aux pompiers une aide précieuse dans leurs décisions.

. On y voit les pompiers progresser au milieu d’un brasier, à seulement quelques mètres de flammes impressionnantes, alors que les fumées réduisent fortement la visibilité., mais révélateur de l’intensité de la situation :Si la vidéo met avant tout en lumière les capacités de la caméra intégrée des Ray-Ban Meta,. Elles peuvent notamment analyser l’environnement en temps réel, reconnaître des objets ou des lieux, répondre à des questions vocales et fournir des informations contextuelles à leur utilisateur.Dans un contexte d’intervention,. Elles pourraient néanmoins, à terme, offrir une aide complémentaire en identifiant certains éléments de l’environnement ou en facilitant l’accès à des informations sans quitter la scène des yeux. Pour l’heure, la vidéo illustre surtout le potentiel de ces lunettes pour documenter une intervention avec un point de vue totalement immersif.