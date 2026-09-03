Home Widget 1.10 veut (presque) vous faire oublier l’app Maison d’Apple

Home Widget pour HomeKit Clement Marty Télécharger

TOUTES LES CAMÉRAS HOMEKIT AU MÊME ENDROIT

LE CHAUFFAGE DIRECTEMENT DEPUIS UN WIDGET

UN PETIT EFFET LIQUID GLASS

QU’EN PENSER ?



Home Widget 1.10 ne cherche pas à remplacer l’infrastructure HomeKit : une maison doit toujours être préalablement configurée dans l’app Maison d’Apple. L’intérêt est plutôt de proposer une autre manière d’accéder très rapidement aux commandes les plus utilisées.



Et cette version devient nettement plus intéressante avec la mosaïque des caméras et le contrôle direct du chauffage. Deux fonctions qui évitent justement de multiplier les manipulations dans Maison.



Home Widget 1.10 est disponible gratuitement sur iPhone et iPad à partir d’iOS/iPadOS 17 ainsi que sur Apple Watch sous watchOS 10. Certaines fonctions nécessitent la version Premium, proposée en achat définitif à 17,99 euros sans abonnement, ou via une formule à 0,99 euro par mois ou 7,99 euros par an.

Home Widget pour HomeKit Clement Marty Télécharger

Disponible depuis 2021, Home Widget veut, à partir des accessoires déjà configurés dans l’app Maison. Ces commandes peuvent ensuite être installées sur l’écran d’accueil, l’écran verrouillé ou encore dans le Centre de contrôle.Avec la version 1.10, le développeur Clément Marty s’attaque notamment aux. Un widget peut désormais ouvrirregroupant plusieurs caméras HomeKit, puis afficher celle de son choix en zoomant dessus. Il est également possible de choisir précisément les caméras présentes dans cette vue.On peut accéder à cette mosaïque depuis un, mais également depuis le. Un bouton peut aussi ouvrir directement une caméra particulière. Le zoom fonctionne sur iPhone, iPad et même Apple Watch.Autre nouveauté plutôt pratique :, sans avoir à ouvrir l’application Maison. Home Widget 1.10 permet également d’agir sur une pièce entière en une seule opération. Toutes les lumières peuvent ainsi être allumées ou éteintes simultanément, mais aussi tamisées ou changer de couleur ensemble.. Chaque tuile peut disposer de sa propre icône, couleur, transparence ou niveau de flou et reflète en temps réel l’état de l’accessoire. Les températures, données des capteurs ou encore la position des volets peuvent ainsi être consultées sans ouvrir d’application.. Les widgets profitent de nouveaux rendus transparents et teintés, tandis que l’effet de transparence a été adapté à la nouvelle grille d’iOS et prend désormais en compte le mode sombre.Les capteurs Matter capables depeuvent également toutes les afficher. Enfin, Home Widget passe à, avec notamment l’arrivée du japonais, du coréen, du chinois, du portugais du Brésil ou encore de plusieurs langues nordiques.