Home Widget 1.10 veut (presque) vous faire oublier l’app Maison d’Apple
Par Laurence - Publié le
Home Widget pour HomeKit profite d’une importante mise à jour avec sa version 1.10. L’application indépendante et française permet désormais d’afficher toutes ses caméras en mosaïque, de régler le chauffage depuis un widget ou encore de contrôler simultanément les lumières d’une pièce. Elle adopte également le nouveau design Liquid Glass d’iOS 26.
Disponible depuis 2021, Home Widget veut proposer des panneaux de commandes HomeKit personnalisables sur l’iPhone, l’iPad ou l’Apple Watch, à partir des accessoires déjà configurés dans l’app Maison. Ces commandes peuvent ensuite être installées sur l’écran d’accueil, l’écran verrouillé ou encore dans le Centre de contrôle.
Avec la version 1.10, le développeur Clément Marty s’attaque notamment aux caméras. Un widget peut désormais ouvrir une mosaïque regroupant plusieurs caméras HomeKit, puis afficher celle de son choix en zoomant dessus. Il est également possible de choisir précisément les caméras présentes dans cette vue.
On peut accéder à cette mosaïque depuis un widget, mais également depuis le Centre de contrôle. Un bouton peut aussi ouvrir directement une caméra particulière. Le zoom fonctionne sur iPhone, iPad et même Apple Watch.
Autre nouveauté plutôt pratique : la température du chauffage peut maintenant être réglée directement depuis les widgets, sans avoir à ouvrir l’application Maison. Home Widget 1.10 permet également d’agir sur une pièce entière en une seule opération. Toutes les lumières peuvent ainsi être allumées ou éteintes simultanément, mais aussi tamisées ou changer de couleur ensemble.
L’application conserve évidemment ses nombreuses possibilités de personnalisation. Chaque tuile peut disposer de sa propre icône, couleur, transparence ou niveau de flou et reflète en temps réel l’état de l’accessoire. Les températures, données des capteurs ou encore la position des volets peuvent ainsi être consultées sans ouvrir d’application.
Cette version permet également à Home Widget de mieux s’intégrer à iOS 26 et son interface Liquid Glass. Les widgets profitent de nouveaux rendus transparents et teintés, tandis que l’effet de transparence a été adapté à la nouvelle grille d’iOS et prend désormais en compte le mode sombre.
Les capteurs Matter capables de mesurer plusieurs valeurs peuvent également toutes les afficher. Enfin, Home Widget passe à 18 langues, avec notamment l’arrivée du japonais, du coréen, du chinois, du portugais du Brésil ou encore de plusieurs langues nordiques.
Home Widget 1.10 ne cherche pas à remplacer l’infrastructure HomeKit : une maison doit toujours être préalablement configurée dans l’app Maison d’Apple. L’intérêt est plutôt de proposer une autre manière d’accéder très rapidement aux commandes les plus utilisées.
Et cette version devient nettement plus intéressante avec la mosaïque des caméras et le contrôle direct du chauffage. Deux fonctions qui évitent justement de multiplier les manipulations dans Maison.
Home Widget 1.10 est disponible gratuitement sur iPhone et iPad à partir d’iOS/iPadOS 17 ainsi que sur Apple Watch sous watchOS 10. Certaines fonctions nécessitent la version Premium, proposée en achat définitif à 17,99 euros sans abonnement, ou via une formule à 0,99 euro par mois ou 7,99 euros par an.
TOUTES LES CAMÉRAS HOMEKIT AU MÊME ENDROIT
Disponible depuis 2021, Home Widget veut proposer des panneaux de commandes HomeKit personnalisables sur l’iPhone, l’iPad ou l’Apple Watch, à partir des accessoires déjà configurés dans l’app Maison. Ces commandes peuvent ensuite être installées sur l’écran d’accueil, l’écran verrouillé ou encore dans le Centre de contrôle.
Avec la version 1.10, le développeur Clément Marty s’attaque notamment aux caméras. Un widget peut désormais ouvrir une mosaïque regroupant plusieurs caméras HomeKit, puis afficher celle de son choix en zoomant dessus. Il est également possible de choisir précisément les caméras présentes dans cette vue.
On peut accéder à cette mosaïque depuis un widget, mais également depuis le Centre de contrôle. Un bouton peut aussi ouvrir directement une caméra particulière. Le zoom fonctionne sur iPhone, iPad et même Apple Watch.
LE CHAUFFAGE DIRECTEMENT DEPUIS UN WIDGET
Autre nouveauté plutôt pratique : la température du chauffage peut maintenant être réglée directement depuis les widgets, sans avoir à ouvrir l’application Maison. Home Widget 1.10 permet également d’agir sur une pièce entière en une seule opération. Toutes les lumières peuvent ainsi être allumées ou éteintes simultanément, mais aussi tamisées ou changer de couleur ensemble.
L’application conserve évidemment ses nombreuses possibilités de personnalisation. Chaque tuile peut disposer de sa propre icône, couleur, transparence ou niveau de flou et reflète en temps réel l’état de l’accessoire. Les températures, données des capteurs ou encore la position des volets peuvent ainsi être consultées sans ouvrir d’application.
UN PETIT EFFET LIQUID GLASS
Cette version permet également à Home Widget de mieux s’intégrer à iOS 26 et son interface Liquid Glass. Les widgets profitent de nouveaux rendus transparents et teintés, tandis que l’effet de transparence a été adapté à la nouvelle grille d’iOS et prend désormais en compte le mode sombre.
Les capteurs Matter capables de mesurer plusieurs valeurs peuvent également toutes les afficher. Enfin, Home Widget passe à 18 langues, avec notamment l’arrivée du japonais, du coréen, du chinois, du portugais du Brésil ou encore de plusieurs langues nordiques.
QU’EN PENSER ?
Home Widget 1.10 ne cherche pas à remplacer l’infrastructure HomeKit : une maison doit toujours être préalablement configurée dans l’app Maison d’Apple. L’intérêt est plutôt de proposer une autre manière d’accéder très rapidement aux commandes les plus utilisées.
Et cette version devient nettement plus intéressante avec la mosaïque des caméras et le contrôle direct du chauffage. Deux fonctions qui évitent justement de multiplier les manipulations dans Maison.
Home Widget 1.10 est disponible gratuitement sur iPhone et iPad à partir d’iOS/iPadOS 17 ainsi que sur Apple Watch sous watchOS 10. Certaines fonctions nécessitent la version Premium, proposée en achat définitif à 17,99 euros sans abonnement, ou via une formule à 0,99 euro par mois ou 7,99 euros par an.