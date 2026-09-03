iRobot lance le Roomba Max 875 Combo : aspiration à 35 000 Pa, lavage par brume chauffée

UNE JUPE POUR MIEUX ASPIRER LES TAPIS

UN LAVAGE AVEC PRÉTRAITEMENT DES TACHES

UNE STATION POUR LIMITER L’ENTRETIEN

QU’EN PENSER ?



SealForce apporte une réponse mécanique à une difficulté concrète : extraire les poussières des tapis. Le lavage chauffant et la protection du rouleau ciblent, eux aussi, des usages quotidiens. Leur intérêt dépendra cependant des résultats sur différentes surfaces et de l’entretien réellement nécessaire. À 1 199 euros avec sa base, ce Roomba devra convaincre à l’usage, au-delà des chiffres annoncés. Sa commercialisation est annoncée à partir du 2 septembre 2026.

Avec ce modèle, iRobot ne mise pas uniquement sur la. Sa technologierepose sur une jupe qui s’abaisse contre les fibres des tapis et moquettes pour limiter les fuites d’air sur les côtés. L’objectif est de concentrer l’aspiration là où les poussières s’accumulent.. Il revendique unavec SealForce que sans ce dispositif, une comparaison interne qui devra être confrontée à un usage quotidien. Pour les cheveux et les poils, la brosse principale intègre un mécanisme de coupe, associé à une brosse latérale spiralée destinée à limiter les enroulements.Sur les sols durs, le système ThermaMist diffuse. Celle-ci doit ramollir les salissures séchées avant le passage du rouleau, afin de faciliter leur retrait.. Il peut se déployer latéralement jusqu’à 45 mm pour longer les plinthes, tandis qu’une brosse extensible prend en charge les angles.Au passage sur un tapis,. L’intérêt sera notamment de vérifier son comportement lors des transitions entre carrelage, parquet et tapis.. Ces températures concernent bien l’entretien dans la station, et non la brume diffusée sur le sol. Elle assure également le dosage du détergent et la vidange automatique du bac à poussière. La promesse de fonctionnement jusqu’à 90 jours sans intervention ne signifie toutefois pas une absence totale d’entretien, notamment pour les réservoirs d’eau.. Le robot mesure 9,98 cm de haut et annonce le franchissement de seuils jusqu’à 3,5 cm. L’application Roomba Home permet de programmer les passages et de sélectionner les pièces à nettoyer. Le communiqué mentionne aussi des commandes vocales via Siri, Alexa et Google Assistant.