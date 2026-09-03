iRobot lance le Roomba Max 875 Combo : aspiration à 35 000 Pa, lavage par brume chauffée
Par Laurence - Publié le
iRobot renouvelle son haut de gamme avec le Roomba Max 875 Combo. Ce robot aspirateur-laveur adopte un système destiné à mieux concentrer l’aspiration sur les tapis, ainsi qu’un lavage par brume chauffée.
Avec ce modèle, iRobot ne mise pas uniquement sur la puissance d’aspiration. Sa technologie SealForce repose sur une jupe qui s’abaisse contre les fibres des tapis et moquettes pour limiter les fuites d’air sur les côtés. L’objectif est de concentrer l’aspiration là où les poussières s’accumulent.
Le constructeur annonce 35 000 Pa et un débit d’air de 20 litres par seconde. Il revendique un nettoyage trois fois plus profond avec SealForce que sans ce dispositif, une comparaison interne qui devra être confrontée à un usage quotidien. Pour les cheveux et les poils, la brosse principale intègre un mécanisme de coupe, associé à une brosse latérale spiralée destinée à limiter les enroulements.
Sur les sols durs, le système ThermaMist diffuse une brume chauffée produite par ultrasons. Celle-ci doit ramollir les salissures séchées avant le passage du rouleau, afin de faciliter leur retrait.
Le rouleau PowerSpin Max, nettoyé en continu, tourne à 300 tours par minute et exerce une force d’appui de 18 newtons. Il peut se déployer latéralement jusqu’à 45 mm pour longer les plinthes, tandis qu’une brosse extensible prend en charge les angles.
Au passage sur un tapis, le mécanisme DriLift relève le rouleau et abaisse une protection pour éviter le contact avec la partie humide. L’intérêt sera notamment de vérifier son comportement lors des transitions entre carrelage, parquet et tapis.
La base AutoWash lave le rouleau à 80 °C, puis le sèche avec de l’air à 55 °C. Ces températures concernent bien l’entretien dans la station, et non la brume diffusée sur le sol. Elle assure également le dosage du détergent et la vidange automatique du bac à poussière. La promesse de fonctionnement jusqu’à 90 jours sans intervention ne signifie toutefois pas une absence totale d’entretien, notamment pour les réservoirs d’eau.
La navigation s’appuie sur un système LiDAR et sur PrecisionVision AI, auquel iRobot attribue la reconnaissance de plus de 300 objets. Le robot mesure 9,98 cm de haut et annonce le franchissement de seuils jusqu’à 3,5 cm. L’application Roomba Home permet de programmer les passages et de sélectionner les pièces à nettoyer. Le communiqué mentionne aussi des commandes vocales via Siri, Alexa et Google Assistant.
SealForce apporte une réponse mécanique à une difficulté concrète : extraire les poussières des tapis. Le lavage chauffant et la protection du rouleau ciblent, eux aussi, des usages quotidiens. Leur intérêt dépendra cependant des résultats sur différentes surfaces et de l’entretien réellement nécessaire. À 1 199 euros avec sa base, ce Roomba devra convaincre à l’usage, au-delà des chiffres annoncés. Sa commercialisation est annoncée à partir du 2 septembre 2026.
UNE JUPE POUR MIEUX ASPIRER LES TAPIS
Avec ce modèle, iRobot ne mise pas uniquement sur la puissance d’aspiration. Sa technologie SealForce repose sur une jupe qui s’abaisse contre les fibres des tapis et moquettes pour limiter les fuites d’air sur les côtés. L’objectif est de concentrer l’aspiration là où les poussières s’accumulent.
Le constructeur annonce 35 000 Pa et un débit d’air de 20 litres par seconde. Il revendique un nettoyage trois fois plus profond avec SealForce que sans ce dispositif, une comparaison interne qui devra être confrontée à un usage quotidien. Pour les cheveux et les poils, la brosse principale intègre un mécanisme de coupe, associé à une brosse latérale spiralée destinée à limiter les enroulements.
UN LAVAGE AVEC PRÉTRAITEMENT DES TACHES
Sur les sols durs, le système ThermaMist diffuse une brume chauffée produite par ultrasons. Celle-ci doit ramollir les salissures séchées avant le passage du rouleau, afin de faciliter leur retrait.
Le rouleau PowerSpin Max, nettoyé en continu, tourne à 300 tours par minute et exerce une force d’appui de 18 newtons. Il peut se déployer latéralement jusqu’à 45 mm pour longer les plinthes, tandis qu’une brosse extensible prend en charge les angles.
Au passage sur un tapis, le mécanisme DriLift relève le rouleau et abaisse une protection pour éviter le contact avec la partie humide. L’intérêt sera notamment de vérifier son comportement lors des transitions entre carrelage, parquet et tapis.
UNE STATION POUR LIMITER L’ENTRETIEN
La base AutoWash lave le rouleau à 80 °C, puis le sèche avec de l’air à 55 °C. Ces températures concernent bien l’entretien dans la station, et non la brume diffusée sur le sol. Elle assure également le dosage du détergent et la vidange automatique du bac à poussière. La promesse de fonctionnement jusqu’à 90 jours sans intervention ne signifie toutefois pas une absence totale d’entretien, notamment pour les réservoirs d’eau.
La navigation s’appuie sur un système LiDAR et sur PrecisionVision AI, auquel iRobot attribue la reconnaissance de plus de 300 objets. Le robot mesure 9,98 cm de haut et annonce le franchissement de seuils jusqu’à 3,5 cm. L’application Roomba Home permet de programmer les passages et de sélectionner les pièces à nettoyer. Le communiqué mentionne aussi des commandes vocales via Siri, Alexa et Google Assistant.
QU’EN PENSER ?
SealForce apporte une réponse mécanique à une difficulté concrète : extraire les poussières des tapis. Le lavage chauffant et la protection du rouleau ciblent, eux aussi, des usages quotidiens. Leur intérêt dépendra cependant des résultats sur différentes surfaces et de l’entretien réellement nécessaire. À 1 199 euros avec sa base, ce Roomba devra convaincre à l’usage, au-delà des chiffres annoncés. Sa commercialisation est annoncée à partir du 2 septembre 2026.