Zendure veut confier toute l’énergie de la maison à une IA

UNE IA QUI NE SE CONTENTE PLUS DE RÉAGIR

ANTICIPER PLUSIEURS JOURS À L’AVANCE

DU SOLAIRE JUSQU’À LA VOITURE

QU’EN PENSER ?



L’idée d’utiliser l’IA pour choisir quand charger ou décharger une batterie n’est pas nouvelle. L’ambition de Zendure est ici beaucoup plus large : laisser le système prendre en compte toute la maison et surtout anticiper plusieurs événements avant de prendre ses décisions.



Sur le papier, c’est précisément là que l’IA pourrait avoir une vraie utilité. Une maison équipée de panneaux solaires, d’une batterie, d’une pompe à chaleur et d’une voiture électrique commence à générer suffisamment de variables pour rendre l’optimisation manuelle particulièrement fastidieuse.



Tout dépendra évidemment de la fiabilité de ces décisions automatiques et de la capacité laissée à l’utilisateur pour conserver le contrôle. Mais Zendure ne veut manifestement plus seulement vendre des batteries : la marque ambitionne désormais de devenir le cerveau énergétique de toute la maison.

Avec la multiplication des panneaux photovoltaïques, batteries domestiques et tarifs dynamiques,. Il faut notamment déterminer quand stocker l’électricité solaire, quand utiliser la batterie ou encore choisir le meilleur moment pour recharger une voiture électrique.Zendure estime que les systèmes actuels. Son nouveau HEMS agentique doit au contraire être capable d’anticiper, de planifier ses actions et surtout de les exécuter automatiquement.Pour y parvenir,analyse les séries temporelles pour prévoir notamment la production photovoltaïque, la consommation, les prix de l’électricité et la météo. Lesutilisent ensuite ces informations pour prendre des décisions, tandis quese charge de les appliquer aux différents appareils connectés. L’objectif est de trouver en permanence un équilibre entre économies, confort, sécurité et préservation de la durée de vie des batteries.Par exemple, face à un pic du prix de l’électricité en soirée, le HEMS pourrait décider d’dans les batteries et de repousser la recharge du véhicule électrique. Si plusieurs journées nuageuses sont prévues, il pourrait au contraire précharger la batterie lorsque l’électricité est moins chère. Zendure évoque même lasur une PAC avant qu’elle ne devienne réellement problématique.L’ensemble repose sur une plateforme relativement ouverte.. Selon Zendure, son système couvre plus de 90 % des usages domestiques courants, prend en charge plus de 5 000 modèles de pompes à chaleur et peut fonctionner avec les principaux onduleurs photovoltaïques et systèmes de recharge pour véhicules électriques.La plateforme est également reliée à plus de. Zendure développe parallèlement ZenWave, son propre service d’électricité à tarification dynamique.À Berlin,. La gamme SolarFlow Mix doit proposer un stockage domestique modulaire et enfichable, tandis que PowerHub jouera le rôle de chef d’orchestre en reliant plusieurs batteries, l’installation photovoltaïque, la pompe à chaleur et la borne de recharge d’un véhicule électrique. Le système pourra également assurerPour les installations plus modestes ou les balcons,. Zendure pousse même le concept jusqu’à la mobilité avec son vélo cargo électrique RangeFlow et sa borne de recharge EVFlow série AC. L’idée est de créer une boucle complète : produire l’électricité à domicile, la stocker puis l’utiliser pour alimenter la maison et les différents moyens de transport.