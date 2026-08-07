Zendure s'associe à Sobry pour vous faire économiser

On en dit quoi ?



L'idée tient debout, parce qu'arbitrer entre le réseau et sa propre batterie au fil des heures est exactement ce qu'un particulier ne fera jamais à la main. Reste que 625 euros par an face au prix d'un SolarFlow et de ses deux batteries sera peut-être un peu long à rentabiliser. Les foyers déjà équipés ont quand même tout intérêt à regarder. Les autres auront intérêt à bien tout calculer avant.