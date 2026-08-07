Zendure s'associe à Sobry pour vous faire économiser
Par Vincent Lautier - Publié le
Le fabricant de batteries domestiques s'associe à Sobry, un fournisseur français dont le tarif suit les prix de gros heure par heure. Son système récupère les tarifs du lendemain et décide tout seul quand charger la batterie et quand la vider. L'économie annoncée grimperait jusqu' à 625 euros par an.
Sobry indexe son tarif sur EPEX SPOT. Sur ce marché de gros européen, le prix de l'électricité change chaque heure et se connaît la veille pour le lendemain. Zendure récupère cette grille dans son boîtier de gestion domestique. Son agent logiciel, baptisé ZENKI, la croise avec l'état de charge des batteries, les habitudes de consommation du foyer et la production solaire prévue. Il charge quand le kilowattheure ne coûte presque rien. Il puise dans le stock quand les prix montent. L'utilisateur n'a plus rien à régler une fois l'appairage validé depuis l'application.
Le communiqué détaille son calcul en tout petit. L'économie suppose une maison déjà équipée en panneaux solaires et une consommation annuelle de 6 000 kWh. Elle suppose aussi un SolarFlow 2400 accompagné de deux batteries, soit 8,16 kWh de stockage. Le chiffre a été obtenu en rejouant des prix EPEX déjà passés. L'année qui vient ne les reproduira pas à l'identique. Zendure annonce aussi jusqu'à deux fois mieux qu'un tarif Tempo. Attention quand même, rien n'est dit sur ce qui arrive un soir de pointe hivernale, quand le prix de gros s'envole et que la batterie est vide.
Le nouveau tarif d'acheminement est entré en vigueur en août. Sa composante géolocalisée récompense justement la flexibilité des batteries domestiques. Enedis recensait environ 850 000 autoconsommateurs fin 2025. Ces foyers-là ont déjà payé leurs panneaux et cherchent maintenant à les rentabiliser. Zendure vise aussi les locataires, ce qui colle à son format de stockage sur balcon. La bascule vers Sobry se fait dès maintenant depuis l'application.
L'idée tient debout, parce qu'arbitrer entre le réseau et sa propre batterie au fil des heures est exactement ce qu'un particulier ne fera jamais à la main. Reste que 625 euros par an face au prix d'un SolarFlow et de ses deux batteries sera peut-être un peu long à rentabiliser. Les foyers déjà équipés ont quand même tout intérêt à regarder. Les autres auront intérêt à bien tout calculer avant.
La batterie se charge quand l'électricité ne vaut rien
Sobry indexe son tarif sur EPEX SPOT. Sur ce marché de gros européen, le prix de l'électricité change chaque heure et se connaît la veille pour le lendemain. Zendure récupère cette grille dans son boîtier de gestion domestique. Son agent logiciel, baptisé ZENKI, la croise avec l'état de charge des batteries, les habitudes de consommation du foyer et la production solaire prévue. Il charge quand le kilowattheure ne coûte presque rien. Il puise dans le stock quand les prix montent. L'utilisateur n'a plus rien à régler une fois l'appairage validé depuis l'application.
625 euros d'économies
Le communiqué détaille son calcul en tout petit. L'économie suppose une maison déjà équipée en panneaux solaires et une consommation annuelle de 6 000 kWh. Elle suppose aussi un SolarFlow 2400 accompagné de deux batteries, soit 8,16 kWh de stockage. Le chiffre a été obtenu en rejouant des prix EPEX déjà passés. L'année qui vient ne les reproduira pas à l'identique. Zendure annonce aussi jusqu'à deux fois mieux qu'un tarif Tempo. Attention quand même, rien n'est dit sur ce qui arrive un soir de pointe hivernale, quand le prix de gros s'envole et que la batterie est vide.
Le TURPE 7 récompense les batteries depuis ce mois-ci
Le nouveau tarif d'acheminement est entré en vigueur en août. Sa composante géolocalisée récompense justement la flexibilité des batteries domestiques. Enedis recensait environ 850 000 autoconsommateurs fin 2025. Ces foyers-là ont déjà payé leurs panneaux et cherchent maintenant à les rentabiliser. Zendure vise aussi les locataires, ce qui colle à son format de stockage sur balcon. La bascule vers Sobry se fait dès maintenant depuis l'application.
On en dit quoi ?
L'idée tient debout, parce qu'arbitrer entre le réseau et sa propre batterie au fil des heures est exactement ce qu'un particulier ne fera jamais à la main. Reste que 625 euros par an face au prix d'un SolarFlow et de ses deux batteries sera peut-être un peu long à rentabiliser. Les foyers déjà équipés ont quand même tout intérêt à regarder. Les autres auront intérêt à bien tout calculer avant.