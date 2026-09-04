Aqara fait le plein de nouveaux éclairages compatibles Matter et Apple Home

MATTER, THREAD, ZIGBEE ET APPLE HOME

UN LAMPADAIRE AVEC 18 ZONES INDÉPENDANTES

L’IA POUR CRÉER SES AMBIANCES

AQARA BUILDER POUR PARTAGER SES AUTOMATISATIONS

QU’EN PENSER ?



Aqara disposait déjà de quelques solutions d’éclairage, mais cette nouvelle gamme permet surtout de construire un écosystème beaucoup plus complet, à l’intérieur comme à l’extérieur. La compatibilité Matter, Thread et Zigbee est également appréciable, surtout pour ceux qui utilisent Apple Home ou Home Assistant et ne souhaitent pas rester enfermés dans l’application du constructeur. L’arrivée de l’IA semble plus accessoire, mais pouvoir créer rapidement une ambiance simplement en la décrivant pourrait finalement se révéler assez pratique.

Aqara dispose déjà d’un catalogue particulièrement fourni pour la maison connectée, avec ses capteurs, caméras, interrupteurs ou encore serrures. À l'occasion de l’IFA, le fabriquant met cette fois l’accent sur l’éclairage connecté, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur.Bonne nouvelle, les nouveaux modèles sontet. Ils pourront donc être utilisés avec Aqara Home, mais également avec les principaux écosystèmes du marché, dont Apple Home, Home Assistant, Amazon Alexa, Google Home, SmartThings et Homey.Associés aux différents capteurs Aqara,. Une lampe pourra par exemple s’allumer lorsqu’une personne entre dans une pièce ou adapter automatiquement son intensité selon les habitudes de l’utilisateur.Parmi les nouveautés,. Il dispose de 18 zones contrôlables individuellement, avec une température de couleur comprise entre 2 000 et 9 000 K et une luminosité maximale de 1 000 lumens.Une version RGB CCT propose 16 millions de couleurs, tandis qu’une version CCT plus classique peut atteindre 1 200 lumens. Aqara a également prévu une fonction permettant de retrouver automatiquement les réglages précédents après une coupure de courant.Enfin,. Là encore, 18 zones peuvent être contrôlées indépendamment sur une longueur de trois mètres. Des effets lumineux peuvent également être synchronisés avec la musique.Plutôt que de régler manuellement chaque couleur, l’utilisateur pourradans Aqara Home (par exemple, je veux que ma chambre ressemble au donjon de Slytherin). Le système Gen-Scene se chargera ensuite de créer automatiquement la scène correspondante., des guirlandes destinées aux terrasses et jardins. Elles pourront adapter leur éclairage à l’heure ou réagir à un événement détecté par un autre appareil Aqara.. Ces éclairages résistants aux intempéries sont destinés à rester installés toute l’année sur une façade ou un toit. Les LED peuvent être contrôlées individuellement et l’ensemble est extensible et découpable.Dernière nouveauté,, mais aussi aux développeurs et installateurs. Elle permettra de découvrir des projets, des automatisations et différentes idées pour la maison connectée, avec là encore l’aide d’un agent IA.