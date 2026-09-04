Aqara fait le plein de nouveaux éclairages compatibles Matter et Apple Home
Par Laurence - Publié le
Aqara profite de l’IFA 2026 pour renforcer sérieusement sa gamme d’éclairage connecté. Lampadaire, spots encastrables, ruban LED et éclairages extérieurs font leur apparition, avec une compatibilité Matter, Thread et Zigbee. La marque dévoile également Aqara Builder, une nouvelle plateforme communautaire aidée par l’IA.
Aqara dispose déjà d’un catalogue particulièrement fourni pour la maison connectée, avec ses capteurs, caméras, interrupteurs ou encore serrures. À l'occasion de l’IFA, le fabriquant met cette fois l’accent sur l’éclairage connecté, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur.
Bonne nouvelle, les nouveaux modèles sont compatibles Thread et Zigbee et certifiés Matter. Ils pourront donc être utilisés avec Aqara Home, mais également avec les principaux écosystèmes du marché, dont Apple Home, Home Assistant, Amazon Alexa, Google Home, SmartThings et Homey.
Associés aux différents capteurs Aqara, les éclairages pourront évidemment être automatisés. Une lampe pourra par exemple s’allumer lorsqu’une personne entre dans une pièce ou adapter automatiquement son intensité selon les habitudes de l’utilisateur.
Parmi les nouveautés, la Floor Lamp T1 est un lampadaire de 142 cm conçu pour éclairer indirectement un mur. Il dispose de 18 zones contrôlables individuellement, avec une température de couleur comprise entre 2 000 et 9 000 K et une luminosité maximale de 1 000 lumens.
Le nouveau LED Downlight T2 est de son côté destiné à être directement intégré au plafond. Une version RGB CCT propose 16 millions de couleurs, tandis qu’une version CCT plus classique peut atteindre 1 200 lumens. Aqara a également prévu une fonction permettant de retrouver automatiquement les réglages précédents après une coupure de courant.
Enfin, le LED Strip T2 compte 108 LED par mètre et peut être découpé pour s’adapter aux meubles ou aux différentes pièces. Là encore, 18 zones peuvent être contrôlées indépendamment sur une longueur de trois mètres. Des effets lumineux peuvent également être synchronisés avec la musique.
Aqara ajoute une petite dose d’IA à son éclairage. Plutôt que de régler manuellement chaque couleur, l’utilisateur pourra décrire en langage naturel l’ambiance souhaitée dans Aqara Home (par exemple, je veux que ma chambre ressemble au donjon de Slytherin). Le système Gen-Scene se chargera ensuite de créer automatiquement la scène correspondante.
Le principe sera également disponible avec les nouvelles Outdoor String Lights H1, des guirlandes destinées aux terrasses et jardins. Elles pourront adapter leur éclairage à l’heure ou réagir à un événement détecté par un autre appareil Aqara.
Les Permanent Outdoor Lights H1 adoptent une approche différente. Ces éclairages résistants aux intempéries sont destinés à rester installés toute l’année sur une façade ou un toit. Les LED peuvent être contrôlées individuellement et l’ensemble est extensible et découpable.
Dernière nouveauté, Aqara Builder se présente comme une plateforme communautaire destinée aux passionnés de domotique, mais aussi aux développeurs et installateurs. Elle permettra de découvrir des projets, des automatisations et différentes idées pour la maison connectée, avec là encore l’aide d’un agent IA.
Aqara disposait déjà de quelques solutions d’éclairage, mais cette nouvelle gamme permet surtout de construire un écosystème beaucoup plus complet, à l’intérieur comme à l’extérieur. La compatibilité Matter, Thread et Zigbee est également appréciable, surtout pour ceux qui utilisent Apple Home ou Home Assistant et ne souhaitent pas rester enfermés dans l’application du constructeur. L’arrivée de l’IA semble plus accessoire, mais pouvoir créer rapidement une ambiance simplement en la décrivant pourrait finalement se révéler assez pratique.
MATTER, THREAD, ZIGBEE ET APPLE HOME
Aqara dispose déjà d’un catalogue particulièrement fourni pour la maison connectée, avec ses capteurs, caméras, interrupteurs ou encore serrures. À l'occasion de l’IFA, le fabriquant met cette fois l’accent sur l’éclairage connecté, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur.
Bonne nouvelle, les nouveaux modèles sont compatibles Thread et Zigbee et certifiés Matter. Ils pourront donc être utilisés avec Aqara Home, mais également avec les principaux écosystèmes du marché, dont Apple Home, Home Assistant, Amazon Alexa, Google Home, SmartThings et Homey.
Associés aux différents capteurs Aqara, les éclairages pourront évidemment être automatisés. Une lampe pourra par exemple s’allumer lorsqu’une personne entre dans une pièce ou adapter automatiquement son intensité selon les habitudes de l’utilisateur.
UN LAMPADAIRE AVEC 18 ZONES INDÉPENDANTES
Parmi les nouveautés, la Floor Lamp T1 est un lampadaire de 142 cm conçu pour éclairer indirectement un mur. Il dispose de 18 zones contrôlables individuellement, avec une température de couleur comprise entre 2 000 et 9 000 K et une luminosité maximale de 1 000 lumens.
Le nouveau LED Downlight T2 est de son côté destiné à être directement intégré au plafond. Une version RGB CCT propose 16 millions de couleurs, tandis qu’une version CCT plus classique peut atteindre 1 200 lumens. Aqara a également prévu une fonction permettant de retrouver automatiquement les réglages précédents après une coupure de courant.
Enfin, le LED Strip T2 compte 108 LED par mètre et peut être découpé pour s’adapter aux meubles ou aux différentes pièces. Là encore, 18 zones peuvent être contrôlées indépendamment sur une longueur de trois mètres. Des effets lumineux peuvent également être synchronisés avec la musique.
L’IA POUR CRÉER SES AMBIANCES
Aqara ajoute une petite dose d’IA à son éclairage. Plutôt que de régler manuellement chaque couleur, l’utilisateur pourra décrire en langage naturel l’ambiance souhaitée dans Aqara Home (par exemple, je veux que ma chambre ressemble au donjon de Slytherin). Le système Gen-Scene se chargera ensuite de créer automatiquement la scène correspondante.
Le principe sera également disponible avec les nouvelles Outdoor String Lights H1, des guirlandes destinées aux terrasses et jardins. Elles pourront adapter leur éclairage à l’heure ou réagir à un événement détecté par un autre appareil Aqara.
Les Permanent Outdoor Lights H1 adoptent une approche différente. Ces éclairages résistants aux intempéries sont destinés à rester installés toute l’année sur une façade ou un toit. Les LED peuvent être contrôlées individuellement et l’ensemble est extensible et découpable.
AQARA BUILDER POUR PARTAGER SES AUTOMATISATIONS
Dernière nouveauté, Aqara Builder se présente comme une plateforme communautaire destinée aux passionnés de domotique, mais aussi aux développeurs et installateurs. Elle permettra de découvrir des projets, des automatisations et différentes idées pour la maison connectée, avec là encore l’aide d’un agent IA.
QU’EN PENSER ?
Aqara disposait déjà de quelques solutions d’éclairage, mais cette nouvelle gamme permet surtout de construire un écosystème beaucoup plus complet, à l’intérieur comme à l’extérieur. La compatibilité Matter, Thread et Zigbee est également appréciable, surtout pour ceux qui utilisent Apple Home ou Home Assistant et ne souhaitent pas rester enfermés dans l’application du constructeur. L’arrivée de l’IA semble plus accessoire, mais pouvoir créer rapidement une ambiance simplement en la décrivant pourrait finalement se révéler assez pratique.