DREO lance un purificateur d’air connecté incroyable

UN PURIFICATEUR 530S PLUS INTELLIGENT

UNE IA POUR GÉRER L’AIR DE TOUTE LA MAISON

DE NOUVELLES TECHNOLOGIES DE CHAUFFAGE

QU’EN PENSER ?



DREO cherche clairement à dépasser le simple catalogue de ventilateurs, chauffages et purificateurs. Avec Air Intelligence, la marque veut créer un véritable écosystème capable de piloter automatiquement le confort de la maison.



Le 530S est toutefois la nouveauté la plus concrète pour le moment, avec une fiche technique solide et surtout un tarif de 139,99 euros assez agressif. L’intérêt d’Air Intelligence dépendra davantage de la qualité réelle de ses automatisations et du nombre d’appareils compatibles au lancement.

La principale nouveauté présentée à Berlin est le. Son système TurboPure repose sur une admission d’air à 360°, un flux interne retravaillé et une sortie également répartie sur 360° afin d’améliorer la circulation dans la pièce.La filtration associe un, capable selon DREO de retenir 99,97 % des particules jusqu’à 0,3 µm, une couche FiberCatch amovible destinée aux poussières et poils, ainsi que 130 g de charbon actif pour limiter les odeurs.Unsurveille la qualité de l’air en temps réel et adapte automatiquement la puissance. DREO ajoute surtout un anneau lumineux RGBIC capable de visualiser immédiatement l’état de l’air dans la pièce. Le 530S affiche un CADR de 221 m³/h et peut descendre à 18 dB en mode Sommeil.L’application permet enfin de consulter jusqu’àet d’estimer le moment où le filtre devra réellement être remplacé. Alexa et Google Home sont également pris en charge. Le DREO 530S sera disponible le 10 septembre à 139,99 euros.. L’idée est de ne plus se contenter d’une température ou d’un taux de particules, mais d’analyser différents paramètres comme l’humidité, la circulation de l’air, l’activité de l’utilisateur ou même l’habillement afin d’estimer le confort réel dans une pièce.Un autre module comparera la consommation énergétique avec ou sans optimisation par IA, tandis que Home Air Pilot pourra ajuster automatiquement les appareils lorsque le système estime disposer de suffisamment d’informations. DREO précise que son système sera, afin de faciliter son intégration dans une maison connectée plus ouverte.DREO présente également. Le déflecteur supérieur monte ou descend afin de modifier la circulation de l’air en fonction du besoin.. Ces deux technologies doivent arriver sur les produits d’hiver lancés plus tard dans l’année.