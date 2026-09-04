DREO lance un purificateur d’air connecté incroyable
Par Laurence - Publié le
DREO profite de l’IFA 2026 pour dévoiler une nouvelle génération de produits dédiés au confort de l’air. Purificateur 530S, système DREO Air Intelligence et nouvelles technologies de chauffage : la marque veut désormais faire travailler ensemble capteurs, IA et appareils connectés pour mieux adapter l’environnement domestique aux besoins de chacun.
La principale nouveauté présentée à Berlin est le DREO 530S, nouveau purificateur d’air phare de la marque. Son système TurboPure repose sur une admission d’air à 360°, un flux interne retravaillé et une sortie également répartie sur 360° afin d’améliorer la circulation dans la pièce.
La filtration associe un filtre True HEPA, capable selon DREO de retenir 99,97 % des particules jusqu’à 0,3 µm, une couche FiberCatch amovible destinée aux poussières et poils, ainsi que 130 g de charbon actif pour limiter les odeurs.
Un capteur PM2,5 surveille la qualité de l’air en temps réel et adapte automatiquement la puissance. DREO ajoute surtout un anneau lumineux RGBIC capable de visualiser immédiatement l’état de l’air dans la pièce. Le 530S affiche un CADR de 221 m³/h et peut descendre à 18 dB en mode Sommeil.
L’application permet enfin de consulter jusqu’à 30 jours d’historique et d’estimer le moment où le filtre devra réellement être remplacé. Alexa et Google Home sont également pris en charge. Le DREO 530S sera disponible le 10 septembre à 139,99 euros.
DREO va cependant plus loin avec Air Intelligence, un système encore en préparation qui doit coordonner plusieurs appareils compatibles. L’idée est de ne plus se contenter d’une température ou d’un taux de particules, mais d’analyser différents paramètres comme l’humidité, la circulation de l’air, l’activité de l’utilisateur ou même l’habillement afin d’estimer le confort réel dans une pièce.
Un Home Wellness Score, compris entre 0 et 100, résumera l’état général du foyer. Un autre module comparera la consommation énergétique avec ou sans optimisation par IA, tandis que Home Air Pilot pourra ajuster automatiquement les appareils lorsque le système estime disposer de suffisamment d’informations. DREO précise que son système sera compatible avec Matter, afin de faciliter son intégration dans une maison connectée plus ouverte.
DREO présente également AutoShift, une nouvelle technologie capable de basculer automatiquement entre un chauffage ciblé et une diffusion à 360°. Le déflecteur supérieur monte ou descend afin de modifier la circulation de l’air en fonction du besoin. La marque travaille également sur un nouveau chauffage par convection sans ventilateur, plus silencieux et destiné à diffuser la chaleur de manière plus homogène. Ces deux technologies doivent arriver sur les produits d’hiver lancés plus tard dans l’année.
DREO cherche clairement à dépasser le simple catalogue de ventilateurs, chauffages et purificateurs. Avec Air Intelligence, la marque veut créer un véritable écosystème capable de piloter automatiquement le confort de la maison.
Le 530S est toutefois la nouveauté la plus concrète pour le moment, avec une fiche technique solide et surtout un tarif de 139,99 euros assez agressif. L’intérêt d’Air Intelligence dépendra davantage de la qualité réelle de ses automatisations et du nombre d’appareils compatibles au lancement.
UN PURIFICATEUR 530S PLUS INTELLIGENT
La principale nouveauté présentée à Berlin est le DREO 530S, nouveau purificateur d’air phare de la marque. Son système TurboPure repose sur une admission d’air à 360°, un flux interne retravaillé et une sortie également répartie sur 360° afin d’améliorer la circulation dans la pièce.
La filtration associe un filtre True HEPA, capable selon DREO de retenir 99,97 % des particules jusqu’à 0,3 µm, une couche FiberCatch amovible destinée aux poussières et poils, ainsi que 130 g de charbon actif pour limiter les odeurs.
Un capteur PM2,5 surveille la qualité de l’air en temps réel et adapte automatiquement la puissance. DREO ajoute surtout un anneau lumineux RGBIC capable de visualiser immédiatement l’état de l’air dans la pièce. Le 530S affiche un CADR de 221 m³/h et peut descendre à 18 dB en mode Sommeil.
L’application permet enfin de consulter jusqu’à 30 jours d’historique et d’estimer le moment où le filtre devra réellement être remplacé. Alexa et Google Home sont également pris en charge. Le DREO 530S sera disponible le 10 septembre à 139,99 euros.
UNE IA POUR GÉRER L’AIR DE TOUTE LA MAISON
DREO va cependant plus loin avec Air Intelligence, un système encore en préparation qui doit coordonner plusieurs appareils compatibles. L’idée est de ne plus se contenter d’une température ou d’un taux de particules, mais d’analyser différents paramètres comme l’humidité, la circulation de l’air, l’activité de l’utilisateur ou même l’habillement afin d’estimer le confort réel dans une pièce.
Un Home Wellness Score, compris entre 0 et 100, résumera l’état général du foyer. Un autre module comparera la consommation énergétique avec ou sans optimisation par IA, tandis que Home Air Pilot pourra ajuster automatiquement les appareils lorsque le système estime disposer de suffisamment d’informations. DREO précise que son système sera compatible avec Matter, afin de faciliter son intégration dans une maison connectée plus ouverte.
DE NOUVELLES TECHNOLOGIES DE CHAUFFAGE
DREO présente également AutoShift, une nouvelle technologie capable de basculer automatiquement entre un chauffage ciblé et une diffusion à 360°. Le déflecteur supérieur monte ou descend afin de modifier la circulation de l’air en fonction du besoin. La marque travaille également sur un nouveau chauffage par convection sans ventilateur, plus silencieux et destiné à diffuser la chaleur de manière plus homogène. Ces deux technologies doivent arriver sur les produits d’hiver lancés plus tard dans l’année.
QU’EN PENSER ?
DREO cherche clairement à dépasser le simple catalogue de ventilateurs, chauffages et purificateurs. Avec Air Intelligence, la marque veut créer un véritable écosystème capable de piloter automatiquement le confort de la maison.
Le 530S est toutefois la nouveauté la plus concrète pour le moment, avec une fiche technique solide et surtout un tarif de 139,99 euros assez agressif. L’intérêt d’Air Intelligence dépendra davantage de la qualité réelle de ses automatisations et du nombre d’appareils compatibles au lancement.