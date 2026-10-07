Lefant casse les prix de ses robots aspirateurs pour les promotions d’automne
Par Laurence - Publié le - Bon Plan
À l’occasion des promotions d’automne, Lefant revoit fortement à la baisse les prix de plusieurs de ses robots aspirateurs et laveurs. Trois modèles sont concernés, avec des réductions affichées allant jusqu’à 77 % et, pour deux d’entre eux, un code permettant de faire encore baisser la facture. De quoi s’équiper à partir de 190,98 euros.
Lefant M210 omni à 190,98 euros (code 1DJMSI60)
Lefant M210 Pro Omni à 207,19 euros (code QA57CA9D)
Lefant M280 à 329,99 euros (-67%)
Le robot M210 Omni joue notamment la carte de la compacité, avec un châssis particulièrement fin pensé pour se faufiler plus facilement sous les meubles. Malgré ses dimensions réduites, Lefant promet une couverture importante de la maison grâce à sa technologie de navigation FreeMove et à son système d’évitement des obstacles PSD 2.0.
Pour le nettoyage, le constructeur a opté pour un rouleau serpillière associé à un système d’aspiration sans brosse centrale. Cette conception
Le Lefant M210 Omni est proposé à 246,99 euros au lieu de 799,99 euros. Mais l’utilisation du code 1DJMSI60, qui permet de bénéficier d'une réduction supplémentaire, ramène finalement son tarif à 190,98 euros (-76%). L’offre est valable jusqu’au 7 octobre à 23h59.
Lefant M210 omni à 190,98 euros (code 1DJMSI60)
Pour quelques euros supplémentaires, il est également possible de passer au Lefant M210 Pro Omni, présenté comme une version améliorée du M210 Omni. Affiché initialement à 999,99 euros, le robot passe à 279,99 euros pendant l’opération. Le code QA57CA9D permet ensuite de ramener son prix final à 207,19 euros. L’offre est valable jusqu’au 7 octobre à 23h59.
Le M210 Pro Omni mise notamment sur une puissance d’aspiration annoncée de 20 000 Pa, suffisante sur le papier pour s’attaquer aux poussières, miettes et poils d’animaux, aussi bien sur les sols durs que sur les tapis.
Il s’appuie également sur une navigation dToF pour cartographier le logement et optimiser ses déplacements. Lefant annonce une couverture pouvant atteindre 140 m² sur une charge et jusqu’à 120 minutes d’autonomie. Le système de lavage profite quant à lui d’un réservoir d’eau propre de 1,8 litre et d’un bac d’eau sale de 1,2 litre. Mais surtout, le rouleau est nettoyé en continu pendant le déplacement du robot. Le système fonctionne en quatre étapes : pulvérisation d’eau propre, lavage du sol, raclage du rouleau puis récupération de l’eau sale. Fini le nettoyage à l'eau sale !
Lefant M210 Pro Omni à 207,19 euros (code QA57CA9D)
Le Lefant M280 profite lui aussi d’une importante réduction. Pour rappel, le modèle monte encore d’un cran avec un rouleau de nettoyage haute vitesse de 21 cm et un système d’autonettoyage en quatre étapes destiné notamment aux taches les plus tenaces. Sa puissance d’aspiration atteint elle aussi 20 000 Pa.
Le robot est capable de détecter les tapis et de relever automatiquement son rouleau de 10 mm afin d’éviter de les humidifier pendant le lavage. Lefant a également travaillé sur le nettoyage des bordures, avec une extension de 50 mm permettant au rouleau de se rapprocher davantage des murs et des angles.
Malgré cet équipement, le M280 conserve un format compact avec un diamètre d’environ 28 cm. Son bac à poussière de 1 000 ml devrait par ailleurs limiter la fréquence des vidanges, notamment dans les logements avec des animaux.
Habituellement affiché à 999,99 euros, il tombe à 329,99 euros, soit une remise annoncée de 67 %. Ici, aucun code supplémentaire n’est nécessaire. L’offre est valable jusqu’au 7 octobre à 23h59.
Lefant M280 à 329,99 euros (-67%)
Avec ces promotions d’automne, Lefant cherche clairement à se positionner sur le rapport équipement/prix. Le M210 Omni à 190,98 euros constitue l’option la plus abordable, tandis que le M210 Pro Omni à 207,19 euros semble particulièrement intéressant compte tenu du faible écart de prix. Le M280, proposé à 329,99 euros, s’adresse pour sa part à ceux qui privilégient les performances de lavage et le nettoyage au plus près des bordures.
Lefant M210 omni à 190,98 euros (code 1DJMSI60)
Lefant M210 Pro Omni à 207,19 euros (code QA57CA9D)
Lefant M280 à 329,99 euros (-67%)
Lefant M210 Omni : un robot compact à moins de 200 euros
Le robot M210 Omni joue notamment la carte de la compacité, avec un châssis particulièrement fin pensé pour se faufiler plus facilement sous les meubles. Malgré ses dimensions réduites, Lefant promet une couverture importante de la maison grâce à sa technologie de navigation FreeMove et à son système d’évitement des obstacles PSD 2.0.
Pour le nettoyage, le constructeur a opté pour un rouleau serpillière associé à un système d’aspiration sans brosse centrale. Cette conception
Brushless Hollow Suctionvise notamment à limiter l’accumulation et l’enchevêtrement des cheveux et poils d’animaux, l’un des problèmes récurrents des robots aspirateurs traditionnels.
Le Lefant M210 Omni est proposé à 246,99 euros au lieu de 799,99 euros. Mais l’utilisation du code 1DJMSI60, qui permet de bénéficier d'une réduction supplémentaire, ramène finalement son tarif à 190,98 euros (-76%). L’offre est valable jusqu’au 7 octobre à 23h59.
Lefant M210 omni à 190,98 euros (code 1DJMSI60)
Lefant M210 Pro Omni : la version supérieure tombe à 207,19 euros
Pour quelques euros supplémentaires, il est également possible de passer au Lefant M210 Pro Omni, présenté comme une version améliorée du M210 Omni. Affiché initialement à 999,99 euros, le robot passe à 279,99 euros pendant l’opération. Le code QA57CA9D permet ensuite de ramener son prix final à 207,19 euros. L’offre est valable jusqu’au 7 octobre à 23h59.
Le M210 Pro Omni mise notamment sur une puissance d’aspiration annoncée de 20 000 Pa, suffisante sur le papier pour s’attaquer aux poussières, miettes et poils d’animaux, aussi bien sur les sols durs que sur les tapis.
Il s’appuie également sur une navigation dToF pour cartographier le logement et optimiser ses déplacements. Lefant annonce une couverture pouvant atteindre 140 m² sur une charge et jusqu’à 120 minutes d’autonomie. Le système de lavage profite quant à lui d’un réservoir d’eau propre de 1,8 litre et d’un bac d’eau sale de 1,2 litre. Mais surtout, le rouleau est nettoyé en continu pendant le déplacement du robot. Le système fonctionne en quatre étapes : pulvérisation d’eau propre, lavage du sol, raclage du rouleau puis récupération de l’eau sale. Fini le nettoyage à l'eau sale !
Lefant M210 Pro Omni à 207,19 euros (code QA57CA9D)
Lefant M280 à 329,99 euros !
Le Lefant M280 profite lui aussi d’une importante réduction. Pour rappel, le modèle monte encore d’un cran avec un rouleau de nettoyage haute vitesse de 21 cm et un système d’autonettoyage en quatre étapes destiné notamment aux taches les plus tenaces. Sa puissance d’aspiration atteint elle aussi 20 000 Pa.
Le robot est capable de détecter les tapis et de relever automatiquement son rouleau de 10 mm afin d’éviter de les humidifier pendant le lavage. Lefant a également travaillé sur le nettoyage des bordures, avec une extension de 50 mm permettant au rouleau de se rapprocher davantage des murs et des angles.
Malgré cet équipement, le M280 conserve un format compact avec un diamètre d’environ 28 cm. Son bac à poussière de 1 000 ml devrait par ailleurs limiter la fréquence des vidanges, notamment dans les logements avec des animaux.
Habituellement affiché à 999,99 euros, il tombe à 329,99 euros, soit une remise annoncée de 67 %. Ici, aucun code supplémentaire n’est nécessaire. L’offre est valable jusqu’au 7 octobre à 23h59.
Lefant M280 à 329,99 euros (-67%)
Qu'en penser ?
Avec ces promotions d’automne, Lefant cherche clairement à se positionner sur le rapport équipement/prix. Le M210 Omni à 190,98 euros constitue l’option la plus abordable, tandis que le M210 Pro Omni à 207,19 euros semble particulièrement intéressant compte tenu du faible écart de prix. Le M280, proposé à 329,99 euros, s’adresse pour sa part à ceux qui privilégient les performances de lavage et le nettoyage au plus près des bordures.