Lefant casse les prix de ses robots aspirateurs pour les promotions d’automne

Qu'en penser ?



Avec ces promotions d’automne, Lefant cherche clairement à se positionner sur le rapport équipement/prix. Le M210 Omni à 190,98 euros constitue l’option la plus abordable, tandis que le M210 Pro Omni à 207,19 euros semble particulièrement intéressant compte tenu du faible écart de prix. Le M280, proposé à 329,99 euros, s’adresse pour sa part à ceux qui privilégient les performances de lavage et le nettoyage au plus près des bordures.