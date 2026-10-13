Voici HomeView, le 1er écran connecté d'Apple avec Siri AI à 299 $, mais pas pour l'Europe !

Un petit air d’iMac G4

Un écran qui reconnaît les membres de la famille

Siri AI devient le véritable cerveau de la maison

tadaaaaaaa et rien que ça, ça sent pas bon pour l'Europe

FaceTime, Apple Music et même des recettes de cuisine

Jusqu’à neuf caméras affichées simultanément

299 dollars, mais aucune commercialisation dans l’Union européenne

Qu’en penser ?



Avec HomeView, Apple dispose enfin d’un appareil capable de réunir Siri, FaceTime, la musique et le contrôle de la maison connectée dans une interface commune. La reconnaissance faciale et la personnalisation des contenus constituent des arguments intéressants pour un appareil partagé par toute la famille. Mais l’absence de commercialisation européenne risque de faire grincer des dents, surtout après plusieurs années d’attente. À 299 dollars, HomeView aurait pourtant pu trouver sa place dans de nombreux foyers déjà équipés d’iPhone et de HomePod. Reste à savoir combien de temps les utilisateurs européens devront patienter pour profiter de cette nouvelle catégorie de produits.

Les rumeurs avaient vu juste sur le principe, mais Apple a réservé quelques surprises concernant les caractéristiques. HomeView adopte. Il est relié à uneintégrant un haut-parleur, grâce à une charnière en acier inoxydable permettant d’incliner l’écran.Apple proposede son appareil. La première se pose sur un meuble et se décline en quatre coloris :. La seconde est conçue pour être fixée au mur, avec deux finitions disponibles : argent et gris sidéral.. L’interface s’ajuste également à la distance de l’utilisateur : les informations deviennent plus lisibles lorsqu’il se trouve loin de l’appareil, puis s’enrichissent à mesure qu’il s’approche.. Chaque utilisateur dispose ainsi de son propre écran d’accueil, avec ses applications, ses widgets et ses informations personnelles. Les messages, rendez-vous ou rappels ne sont affichés qu’après reconnaissance de la personne concernée, sous certaines conditions de sécurité impliquant notamment son iPhone ou son iPad associé.. On retrouve notamment un affichage dédié aux photos, un mode interactif baptisé Flow et même un cadran Snoopy, dont les animations évoluent selon l’heure, la météo ou les événements. HomeView peut ainsi se transformer en cadre photo numérique lorsqu’il n’est pas utilisé., une nouvelle génération de l’assistant vocal reposant sur Apple Intelligence. Là encore, Cupertino promet des conversations beaucoup plus naturelles, une meilleure compréhension des questions et des connaissances générales suffisamment étendues pour répondre à de nombreuses demandes.Grâce à sa, HomeView peut également exploiter certaines fonctions d’intelligence artificielle directement sur l’appareil. Lorsqu’il est associé à un iPhone ou un iPad compatible avec Apple Intelligence, Siri AI peut aller plus loin en utilisant le contexte personnel de l’utilisateur : calendrier, messages, listes de lecture Apple Music ou informations provenant de ses applications.Ainsi, une conversation commencée sur HomeView peut être poursuivie sur l’iPhone, l’iPad, le Mac, l’Apple Watch ou l’Apple Vision Pro, grâce à la synchronisation iCloud de l’application Siri.. Siri AI sera initialement proposé en version bêta avec HomeView 27.2, tandis que certaines fonctions avancées nécessiteront un appareil compatible à proximité. Apple précise également que certaines fonctionnalités d’IA utilisant ses serveurs seront soumises à des limites quotidiennes, avec un accès étendu payant prévu ultérieurement.HomeView ne se limite évidemment pas à la domotique. L, permettant de suivre les personnes lorsqu’elles se déplacent dans la pièce. Il donne également accès à Messages, Calendrier, Rappels, Localiser ou encore aux activités en direct. Dans la cuisine, HomeView peut afficher des recettes sous forme d’instructions successives, gérer des minuteurs à la voix et aider à suivre les ingrédients., avec prise en charge de l’audio spatial et traitement sonore en temps réel. Apple Music, Apple Podcasts et Apple TV sont naturellement présents, tout comme certaines applications tierces compatibles. HomeView peut également participer à une installation audio multiroom avec d’autres HomePod et enceintes AirPlay.Depuis son écran ou à la voix, il est possible de contrôler l’éclairage, les thermostats, les serrures, les volets ou les caméras compatibles HomeKit et Matter.. Avec un abonnement iCloud+ compatible, Apple propose également la reconnaissance des personnes, des animaux, des colis et des véhicules, ainsi que des résumés vidéo générés par intelligence artificielle. L’appareil peut aussi détecter les sons émis par les alarmes de fumée ou de monoxyde de carbone et envoyer une notification aux appareils personnels.. Elle comprendra notamment des caméras, des thermostats et une serrure connectée, avec de premières disponibilités annoncées en décembre, puis début 2027., notamment aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada et en Australie. Les deux versions, à poser et à fixer au mur, sont proposées au même tarif de 299 dollars aux États-Unis.Mais les utilisateurs français devront patienter.. La firme assure travailler avec les autorités européennes pour trouver une solution, sans communiquer de calendrier.