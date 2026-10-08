Ring dévoile cinq nouvelles caméras de surveillance, dont quatre modèles en 4K dès 99,99 €
Par Laurence - Publié le - Bon Plan
Ring poursuit le renouvellement de sa gamme de caméras connectées avec cinq nouveaux modèles destinés à surveiller l'intérieur et l'extérieur de la maison. Au programme : de la vidéo 4K, des projecteurs intégrés, plusieurs options d'alimentation et une caméra motorisée capable de suivre les mouvements. Le tout à des prix très abordables !
Outre sa sonnette connectée, Ring, la filiale d'Amazon spécialisée dans la sécurité connectée, vient d'annoncer cinq nouvelles caméras de surveillance. L'objectif est de proposer davantage de configurations, aussi bien pour les particuliers que pour les professionnels, avec des modèles adaptés aux différentes contraintes d'installation. Pour l'extérieur, le constructeur présente trois nouvelles caméras équipées de sa technologie Retinal Vision 4K, censée offrir une meilleure précision des images et faciliter l'identification des détails.
La plus polyvalente est l'Outdoor Camera 4K Plus, qui propose cinq possibilités d'alimentation : batterie, panneau solaire, secteur, raccordement filaire ou Ethernet avec alimentation PoE+. Une flexibilité intéressante pour installer une caméra dans un jardin, une allée ou à proximité d'un portail, sans nécessairement disposer d'une prise électrique. Elle bénéficie d'un champ de vision de 140° et promet une bonne restitution des couleurs, quelles que soient les conditions de luminosité. Son prix est fixé à 149,99 €.
Ring complète cette gamme avec deux modèles intégrant un éclairage.
La Spotlight Camera 4K Plus associe un capteur 4K à un projecteur de 550 lumens. Elle devient ainsi la première caméra à projecteur 4K sur batterie de la marque. Elle vise notamment les entrées de maison, les allées et les accès latéraux, avec un éclairage destiné à améliorer la visibilité et à dissuader les intrusions. Elle sera commercialisée à 199,99 €.
Pour les surfaces plus importantes, Ring propose la Floodlight Camera 4K Plus, équipée cette fois d'un double projecteur délivrant 2 000 lumens. Ce modèle est davantage destiné aux jardins, aux grandes cours ou encore aux parkings professionnels. Il combine vidéosurveillance en 4K et éclairage puissant pour couvrir des zones plus étendues. Son tarif atteint 219,99 €, ce qui en fait le modèle le plus cher de cette nouvelle sélection.
Ring ne se contente pas de renouveler ses caméras extérieures. La marque présente également une nouvelle Indoor Camera 4K, qui apporte cette définition à sa gamme de surveillance intérieure. Ce modèle dispose d'un champ de vision de 115°, du Wi-Fi 6 double bande et d'un volet de confidentialité physique.
Ce dernier permet de masquer l'objectif lorsque la caméra n'est pas utilisée, une fonction particulièrement appréciable pour un appareil installé dans une pièce de vie. La caméra sera proposée à 99,99 €, soit un tarif plutôt accessible pour un modèle 4K.
Enfin, la cinquième nouveauté est la Pan-Tilt Indoor Camera 2K, qui mise davantage sur sa mobilité que sur la définition de son capteur. Comme son nom l'indique, elle dispose d'un système motorisé permettant de faire pivoter l'objectif.
Elle offre une rotation panoramique de 360° et une inclinaison de 175°, afin de surveiller une grande partie d'une pièce avec un seul appareil. Mais son principal intérêt réside dans son système de suivi intelligent. Grâce à la détection de mouvement par vision artificielle, la caméra peut automatiquement orienter son objectif pour suivre les déplacements détectés dans son champ de surveillance.
Cette fonction peut notamment être utile pour surveiller une grande pièce ou suivre les déplacements d'un animal pendant une absence. La Pan-Tilt Indoor Camera 2K sera commercialisée à 69,99 €, ce qui en fait le modèle le plus abordable des cinq nouveautés.
Avec ces cinq nouvelles caméras, Ring élargit sensiblement son catalogue et généralise progressivement la 4K, y compris sur des modèles relativement accessibles. La diversité des alimentations de l'Outdoor Camera 4K Plus et le suivi automatique de la Pan-Tilt Indoor Camera 2K constituent les nouveautés les plus intéressantes. Reste à voir ce que donnera la qualité d'image en conditions réelles, notamment de nuit, et quelles fonctionnalités nécessiteront un abonnement Ring.
Trois nouvelles caméras 4K pour l'extérieur
Outre sa sonnette connectée, Ring, la filiale d'Amazon spécialisée dans la sécurité connectée, vient d'annoncer cinq nouvelles caméras de surveillance. L'objectif est de proposer davantage de configurations, aussi bien pour les particuliers que pour les professionnels, avec des modèles adaptés aux différentes contraintes d'installation. Pour l'extérieur, le constructeur présente trois nouvelles caméras équipées de sa technologie Retinal Vision 4K, censée offrir une meilleure précision des images et faciliter l'identification des détails.
La plus polyvalente est l'Outdoor Camera 4K Plus, qui propose cinq possibilités d'alimentation : batterie, panneau solaire, secteur, raccordement filaire ou Ethernet avec alimentation PoE+. Une flexibilité intéressante pour installer une caméra dans un jardin, une allée ou à proximité d'un portail, sans nécessairement disposer d'une prise électrique. Elle bénéficie d'un champ de vision de 140° et promet une bonne restitution des couleurs, quelles que soient les conditions de luminosité. Son prix est fixé à 149,99 €.
Des projecteurs pour surveiller et éclairer
Ring complète cette gamme avec deux modèles intégrant un éclairage.
La Spotlight Camera 4K Plus associe un capteur 4K à un projecteur de 550 lumens. Elle devient ainsi la première caméra à projecteur 4K sur batterie de la marque. Elle vise notamment les entrées de maison, les allées et les accès latéraux, avec un éclairage destiné à améliorer la visibilité et à dissuader les intrusions. Elle sera commercialisée à 199,99 €.
Pour les surfaces plus importantes, Ring propose la Floodlight Camera 4K Plus, équipée cette fois d'un double projecteur délivrant 2 000 lumens. Ce modèle est davantage destiné aux jardins, aux grandes cours ou encore aux parkings professionnels. Il combine vidéosurveillance en 4K et éclairage puissant pour couvrir des zones plus étendues. Son tarif atteint 219,99 €, ce qui en fait le modèle le plus cher de cette nouvelle sélection.
La 4K arrive aussi à l'intérieur
Ring ne se contente pas de renouveler ses caméras extérieures. La marque présente également une nouvelle Indoor Camera 4K, qui apporte cette définition à sa gamme de surveillance intérieure. Ce modèle dispose d'un champ de vision de 115°, du Wi-Fi 6 double bande et d'un volet de confidentialité physique.
Ce dernier permet de masquer l'objectif lorsque la caméra n'est pas utilisée, une fonction particulièrement appréciable pour un appareil installé dans une pièce de vie. La caméra sera proposée à 99,99 €, soit un tarif plutôt accessible pour un modèle 4K.
Une caméra motorisée capable de suivre les mouvements
Enfin, la cinquième nouveauté est la Pan-Tilt Indoor Camera 2K, qui mise davantage sur sa mobilité que sur la définition de son capteur. Comme son nom l'indique, elle dispose d'un système motorisé permettant de faire pivoter l'objectif.
Elle offre une rotation panoramique de 360° et une inclinaison de 175°, afin de surveiller une grande partie d'une pièce avec un seul appareil. Mais son principal intérêt réside dans son système de suivi intelligent. Grâce à la détection de mouvement par vision artificielle, la caméra peut automatiquement orienter son objectif pour suivre les déplacements détectés dans son champ de surveillance.
Cette fonction peut notamment être utile pour surveiller une grande pièce ou suivre les déplacements d'un animal pendant une absence. La Pan-Tilt Indoor Camera 2K sera commercialisée à 69,99 €, ce qui en fait le modèle le plus abordable des cinq nouveautés.
Qu'en penser ?
Avec ces cinq nouvelles caméras, Ring élargit sensiblement son catalogue et généralise progressivement la 4K, y compris sur des modèles relativement accessibles. La diversité des alimentations de l'Outdoor Camera 4K Plus et le suivi automatique de la Pan-Tilt Indoor Camera 2K constituent les nouveautés les plus intéressantes. Reste à voir ce que donnera la qualité d'image en conditions réelles, notamment de nuit, et quelles fonctionnalités nécessiteront un abonnement Ring.