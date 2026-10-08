Ring dévoile cinq nouvelles caméras de surveillance, dont quatre modèles en 4K dès 99,99 €

Qu'en penser ?



Avec ces cinq nouvelles caméras, Ring élargit sensiblement son catalogue et généralise progressivement la 4K, y compris sur des modèles relativement accessibles. La diversité des alimentations de l'Outdoor Camera 4K Plus et le suivi automatique de la Pan-Tilt Indoor Camera 2K constituent les nouveautés les plus intéressantes. Reste à voir ce que donnera la qualité d'image en conditions réelles, notamment de nuit, et quelles fonctionnalités nécessiteront un abonnement Ring.