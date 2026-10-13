Apple Home Collection : Apple lance caméras, serrures et thermostats connectés !

Apple veut simplifier la maison connectée

Quatre caméras LG avec vidéo 2,5K et intelligence artificielle

Une serrure qui s’ouvre toute seule à l’approche de l’iPhone

Des thermostats intelligents avec LG et Schneider Electric

Apple x Schneider

Quid de la maison Apple ?

Prix et disponibilité : encore quelques inconnues

Qu’en penser ?



Avec Apple Home Collection, Cupertino ne se contente plus de proposer une plateforme domotique : la firme participe désormais directement à la conception des accessoires qui l’accompagnent. Le partenariat avec LG et Schneider Electric pourrait permettre de simplifier considérablement l’installation et l’utilisation quotidienne, deux points qui restent souvent problématiques dans la maison connectée. Mais tout dépendra des prix, de la disponibilité en Europe et de la compatibilité avec les équipements existants. Et avec l’arrivée simultanée de HomeView et de Siri AI, Apple semble surtout vouloir reprendre la main sur un marché qu’elle a longtemps laissé à ses partenaires.

Jusqu’à présent, Apple laissait principalement les fabricants tiers proposer des accessoires compatibles HomeKit et Matter. Avec, elle franchit une nouvelle étape en participant directement à la conception d’une gamme complète de produits.Pour cela et comme les dernières rumeurs le pressentaient, elle s’est associée à deux spécialistes :pour les caméras et les systèmes d’accès, etpour les équipements de gestion énergétique. Le but de la manœuvre : proposer des accessoires qui fonctionnent immédiatement avec l’écosystème Apple, sans multiplier les applications et les comptes utilisateurs.. Les appareils sont ensuite directement intégrés à l’application Maison et peuvent être contrôlés avec Siri., ainsi qu’une mise à jour automatique des paramètres réseau lorsque l’utilisateur change de Wi-Fi. Autrement dit, la Pomme entend supprimer une grosse partie des complications habituelles de la domotique.occupe une place importante dans cette nouvelle gamme. LG proposera quatre caméras connectées, destinées à différents usages à l’intérieur et à l’extérieur de la maison. Toutes pourront enregistrer des vidéos jusqu’en 2,5K et reconnaître plusieurs types d’événements : personnes, visages familiers, animaux, véhicules ou colis.Les images seront accessibles depuis l’application Maison sur iPhone, iPad, Mac, Apple TV et HomeView. Avec un, les utilisateurs bénéficieront de dix jours d’historique vidéo, sans avoir à souscrire un abonnement supplémentaire auprès du fabricant des caméras.permettra également de générer des descriptions automatiques des séquences enregistrées. Il sera par exemple possible de rechercher une vidéo en formulant une demande en langage naturel, plutôt que de parcourir manuellement les enregistrements.Autre particularité intéressante :Ces fonctionnalités nécessiteront toutefois un concentrateur compatible, comme un HomePod, une Apple TV ou le nouveau HomeView.Celle-ci utilise la technologiepour détecter l’approche d’un utilisateur équipé d’un iPhone ou d’une Apple Watch compatible.. D’autres méthodes restent disponibles : déverrouillage par contact avec l’iPhone ou l’Apple Watch, saisie d’un code PIN ou utilisation d’une clé physique de secours. La serrure est également capable de détecter si la porte est ouverte, fermée ou si une tentative de manipulation a eu lieu.Associée à la sonnette vidéo LG, elle offrira une interface unique pour voir qui sonne, communiquer avec la personne et lui ouvrir la porte à distance. La serrure sera compatible avec Matter et Aliro, avec un fonctionnement local pour les principales commandes, même sans connexion Internet., l’un conçu avec LG et l’autre avec Schneider Electric. Ils pourront fonctionner avec des capteurs de température et d’humidité installés dans différentes pièces, mais aussi exploiter ceux intégrés aux HomePod et à HomeView.Apple introduit notamment une fonction baptisée, capable d’ajuster automatiquement le chauffage ou la climatisation selon les habitudes des occupants. Le système pourra ainsi modifier la température lorsque tout le monde quitte le domicile, pendant la nuit ou avant le retour des utilisateurs.Aux États-Unis seulement (et pourquoi donc), une fonction supplémentaire permettra d’ou produite à partir de sources moins carbonées, sous réserve d’un fournisseur compatible. Les thermostats et les capteurs seront compatibles Matter, avec une installation pensée pour être accessible aux particuliers.L’intérêt de cette nouvelle gamme repose également sur la. Apple donne plusieurs exemples d’automatisations. Le matin, une seule commande pourra ajuster la température, orienter une caméra vers le bas pour préserver l’intimité des occupants et lancer de la musique sur un HomePod. Lorsque la dernière personne quitte le domicile, la serrure pourra se verrouiller, les caméras reprendre leur surveillance et le thermostat passer en mode économie d’énergie. À l’inverse, le chauffage pourra s’adapter avant le retour des occupants, tandis que la porte se déverrouillera automatiquement à leur arrivée. Tout sera centralisé dans l’application Maison, sans passer par les logiciels de LG ou de Schneider Electric.Et la confidentialité dans tout cela ?. Les informations de l’application Maison et les vidéos enregistrées bénéficieront d’un chiffrement de bout en bout, empêchant Apple, LG et Schneider Electric d’y accéder. Les traitements vidéo pourront être effectués localement sur un concentrateur domestique ou via Private Cloud Compute. Les enregistrements conservés dans iCloud+ resteront également chiffrés. Il faudra toutefois disposer d’un abonnement adapté pour profiter de l’historique vidéo et de certaines fonctionnalités avancées d’Apple Intelligence.En revanche, aucun tarif n’est précisé dans le communiqué, et Apple Home Collection sera initialement réservée aux. Ce dernier n’aura d’ailleurs accès qu’aux quatre caméras LG, tandis que les serrures, thermostats et capteurs seront commercialisés uniquement en Amérique du Nord. Aucun lancement en France n’est annoncé pour le moment.