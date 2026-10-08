Apple confirme un évènement domotique pour le 13 octobre : Welcome home !
Par Laurence - Publié le
Apple vient d’officialiser son prochain rendez-vous pour le mardi 13 octobre 2026 avec un événement spécial baptisé
C’est désormais officiel ! Après plusieurs semaines de rumeurs, Apple vient de confirmer la tenue d’un événement spécial le mardi 13 octobre 2026. L’annonce a été faite par Greg Joswiak, vice-président senior du marketing mondial d’Apple, dans une courte vidéo publiée sur X. Le message tient en deux mots :
Dans le même temps, plusieurs journalistes et créateurs de contenus ont reçu une invitation pour une
Le format rappelle celui retenu plus tôt cette année pour le lancement du MacBook Neo. Apple avait alors organisé une rencontre avec la presse, après plusieurs annonces de produits diffusées directement par communiqués.
Pour le moment, on ne sait pas encore si la firme proposera une véritable présentation vidéo, genre une mini keynote préenregistrée, ou si elle se contentera de dévoiler ses nouveautés sur son site, avant de permettre aux journalistes de les découvrir sur place.
Cette invitation devrait marquer une étape importante dans la stratégie d’Apple pour la maison connectée. Plusieurs produits sont en effet attendus depuis de nombreux mois, à commencer par une nouvelle Apple TV 4K. Cette dernière pourrait bénéficier d’une puce plus récente, de meilleures performances et de nouvelles fonctionnalités liées à Apple Intelligence. Il pourrait également jouer un rôle plus important dans la gestion des appareils connectés compatibles HomeKit et Matter.
Autre candidat particulièrement attendu : le HomePod mini 2. Le petit haut-parleur connecté d’Apple n’a pas connu de véritable renouvellement matériel depuis son lancement en 2020. Cette nouvelle génération pourrait profiter d’une puce plus performante, d’une connectivité modernisée et, pourquoi pas, de nouvelles couleurs.
Mais la véritable nouveauté devrait être l'écran connecté (celui que tout le monde surnomme HomePad). Avec ce nouveau produit, Apple pourrait inaugurer une catégorie entièrement nouvelle dans son catalogue.
A priori, il prendrait la forme d’un écran carré d’environ 6 pouces, proposé dans deux configurations : une version à poser sur un meuble et une autre destinée à être fixée au mur. La première pourrait notamment adopter un design rappelant celui de l’iMac G4, avec un écran monté sur un bras métallique et une base circulaire intégrant un haut-parleur.
L’appareil serait destiné à centraliser les principales fonctions de la maison connectée : contrôle des accessoires HomeKit et Matter, affichage de widgets, consultation du calendrier, météo, musique ou encore appels FaceTime. Surtout, il pourrait constituer la première véritable vitrine domestique du nouveau Siri, avec une interface pensée pour les interactions vocales et les fonctionnalités d’intelligence artificielle.
Enfin, les toutes dernières rumeurs font état de nouveaux accessoires destinés à la maison, en partenariat avec LG. Ces dernières pourraient venir compléter l’écosystème HomeKit et également être présenté à cette occasion...
Les détails restent encore limités, notamment concernant la nature exacte des appareils, leurs fonctionnalités et leur commercialisation. Mais le but serait toutefois assez clair : proposer une gamme plus cohérente, capable de rivaliser avec les solutions déjà disponibles chez Amazon et Google.
Apple semble enfin prête à accélérer sur le marché de la maison connectée. Après plusieurs années marquées par des évolutions relativement modestes du HomePod et de l’Apple TV, ce rendez-vous pourrait constituer un véritable tournant. Le HomePad serait évidemment la grande curiosité de cette présentation, notamment avec l’arrivée d’un Siri plus intelligent. Evidemment, on attend les prix (bonne ou mauvaise surprise ?), les disponibilités et surtout les fonctionnalités réellement proposées en France (vu que Siri AI en Europe...). Réponse mardi prochain !
Welcome home. Derrière cette invitation se cache probablement une nouvelle gamme de produits dédiés à la maison connectée, avec notamment un HomePod mini 2, une nouvelle Apple TV 4K et surtout le très attendu écran connecté.
Apple donne rendez-vous le 13 octobre !
C’est désormais officiel ! Après plusieurs semaines de rumeurs, Apple vient de confirmer la tenue d’un événement spécial le mardi 13 octobre 2026. L’annonce a été faite par Greg Joswiak, vice-président senior du marketing mondial d’Apple, dans une courte vidéo publiée sur X. Le message tient en deux mots :
Welcome home, accompagnés de la date du 13 octobre. Une formule qui ne laisse guère de doute sur la thématique de cette présentation : la maison connectée.
Dans le même temps, plusieurs journalistes et créateurs de contenus ont reçu une invitation pour une
Apple Experienceorganisée dans le quartier de Tribeca, à New York, à 9 heures du matin, heure locale, soit 15 heures en France.
Le format rappelle celui retenu plus tôt cette année pour le lancement du MacBook Neo. Apple avait alors organisé une rencontre avec la presse, après plusieurs annonces de produits diffusées directement par communiqués.
Pour le moment, on ne sait pas encore si la firme proposera une véritable présentation vidéo, genre une mini keynote préenregistrée, ou si elle se contentera de dévoiler ses nouveautés sur son site, avant de permettre aux journalistes de les découvrir sur place.
Trois nouveaux produits pour la maison ?
Cette invitation devrait marquer une étape importante dans la stratégie d’Apple pour la maison connectée. Plusieurs produits sont en effet attendus depuis de nombreux mois, à commencer par une nouvelle Apple TV 4K. Cette dernière pourrait bénéficier d’une puce plus récente, de meilleures performances et de nouvelles fonctionnalités liées à Apple Intelligence. Il pourrait également jouer un rôle plus important dans la gestion des appareils connectés compatibles HomeKit et Matter.
Autre candidat particulièrement attendu : le HomePod mini 2. Le petit haut-parleur connecté d’Apple n’a pas connu de véritable renouvellement matériel depuis son lancement en 2020. Cette nouvelle génération pourrait profiter d’une puce plus performante, d’une connectivité modernisée et, pourquoi pas, de nouvelles couleurs.
Mais la véritable nouveauté devrait être l'écran connecté (celui que tout le monde surnomme HomePad). Avec ce nouveau produit, Apple pourrait inaugurer une catégorie entièrement nouvelle dans son catalogue.
A priori, il prendrait la forme d’un écran carré d’environ 6 pouces, proposé dans deux configurations : une version à poser sur un meuble et une autre destinée à être fixée au mur. La première pourrait notamment adopter un design rappelant celui de l’iMac G4, avec un écran monté sur un bras métallique et une base circulaire intégrant un haut-parleur.
L’appareil serait destiné à centraliser les principales fonctions de la maison connectée : contrôle des accessoires HomeKit et Matter, affichage de widgets, consultation du calendrier, météo, musique ou encore appels FaceTime. Surtout, il pourrait constituer la première véritable vitrine domestique du nouveau Siri, avec une interface pensée pour les interactions vocales et les fonctionnalités d’intelligence artificielle.
Des accessoires avec LG ?
Enfin, les toutes dernières rumeurs font état de nouveaux accessoires destinés à la maison, en partenariat avec LG. Ces dernières pourraient venir compléter l’écosystème HomeKit et également être présenté à cette occasion...
Les détails restent encore limités, notamment concernant la nature exacte des appareils, leurs fonctionnalités et leur commercialisation. Mais le but serait toutefois assez clair : proposer une gamme plus cohérente, capable de rivaliser avec les solutions déjà disponibles chez Amazon et Google.
Qu’en penser ?
Apple semble enfin prête à accélérer sur le marché de la maison connectée. Après plusieurs années marquées par des évolutions relativement modestes du HomePod et de l’Apple TV, ce rendez-vous pourrait constituer un véritable tournant. Le HomePad serait évidemment la grande curiosité de cette présentation, notamment avec l’arrivée d’un Siri plus intelligent. Evidemment, on attend les prix (bonne ou mauvaise surprise ?), les disponibilités et surtout les fonctionnalités réellement proposées en France (vu que Siri AI en Europe...). Réponse mardi prochain !