Apple confirme un évènement domotique pour le 13 octobre : Welcome home !

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Apple donne rendez-vous le 13 octobre !

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Apple Experience

Trois nouveaux produits pour la maison ?

Des accessoires avec LG ?

Qu’en penser ?



Apple semble enfin prête à accélérer sur le marché de la maison connectée. Après plusieurs années marquées par des évolutions relativement modestes du HomePod et de l’Apple TV, ce rendez-vous pourrait constituer un véritable tournant. Le HomePad serait évidemment la grande curiosité de cette présentation, notamment avec l’arrivée d’un Siri plus intelligent. Evidemment, on attend les prix (bonne ou mauvaise surprise ?), les disponibilités et surtout les fonctionnalités réellement proposées en France (vu que Siri AI en Europe...). Réponse mardi prochain !

C’est désormais officiel ! Après plusieurs semaines de rumeurs, A. L’annonce a été faite par Greg Joswiak, vice-président senior du marketing mondial d’Apple, dans une courte vidéo publiée sur X. Le message tient en deux mots :, accompagnés de la date du 13 octobre. Une formule qui ne laisse guère de doute sur la thématique de cette présentation : la maison connectée.Dans le même temps, plusieurs journalistes et créateurs de contenus ont reçu une invitation pour uneorganisée dans le quartier de Tribeca, à New York, à 9 heures du matin, heure locale, soit 15 heures en France.Apple avait alors organisé une rencontre avec la presse, après plusieurs annonces de produits diffusées directement par communiqués., genre une mini keynote préenregistrée, ou si elle se contentera de dévoiler ses nouveautés sur son site, avant de permettre aux journalistes de les découvrir sur place.Cette invitation devrait marquer une étape importante dans la stratégie d’Apple pour la maison connectée. Plusieurs produits sont en effet attendus depuis de nombreux mois, à commencer par. Cette dernière pourrait bénéficier d’une puce plus récente, de meilleures performances et de nouvelles fonctionnalités liées à Apple Intelligence. Il pourrait également jouer un rôle plus important dans la gestion des appareils connectés compatibles HomeKit et Matter.Le petit haut-parleur connecté d’Apple n’a pas connu de véritable renouvellement matériel depuis son lancement en 2020. Cette nouvelle génération pourrait profiter d’une puce plus performante, d’une connectivité modernisée et, pourquoi pas, de nouvelles couleurs.(celui que tout le monde surnomme HomePad). Avec ce nouveau produit, Apple pourrait inaugurer une catégorie entièrement nouvelle dans son catalogue.A priori, il prendrait la forme d’un écran carré d’environ 6 pouces,: une version à poser sur un meuble et une autre destinée à être fixée au mur. La première pourrait notamment adopter un design rappelant celui de l’iMac G4, avec un écran monté sur un bras métallique et une base circulaire intégrant un haut-parleur.L’appareil serait destiné à: contrôle des accessoires HomeKit et Matter, affichage de widgets, consultation du calendrier, météo, musique ou encore appels FaceTime. Surtout, il pourrait constituer la première véritable vitrine domestique du nouveau Siri, avec une interface pensée pour les interactions vocales et les fonctionnalités d’intelligence artificielle.Enfin, les toutes dernières rumeurs font état. Ces dernières pourraient venir compléter l’écosystème HomeKit et également être présenté à cette occasion...notamment concernant la nature exacte des appareils, leurs fonctionnalités et leur commercialisation. Mais le but serait toutefois assez clair : proposer une gamme plus cohérente, capable de rivaliser avec les solutions déjà disponibles chez Amazon et Google.