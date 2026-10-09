Nouvelle fuite sur les futurs produits domotiques Apple x LG

Qu’en penser ?



Apple semble vouloir s’attaquer à l’un des principaux défauts de la maison connectée : la complexité de l’installation et des commandes. Pouvoir approcher son iPhone d’un thermostat pour modifier la température, ou préparer la configuration d’une serrure avant son installation, serait particulièrement pratique. Mais est-ce que ces fonctions seront réservées aux accessoires LG ou si elles pourront profiter à d’autres fabricants HomeKit ? Réponse dès le 13 octobre, même si ces nouveautés restent pour l’instant au stade des découvertes dans le code d’iOS.