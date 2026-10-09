Nouvelle fuite sur les futurs produits domotiques Apple x LG
Par Laurence - Publié le
Dans les dernières rumeurs du moment, Apple et LG travailleraient sur une nouvelle gamme d’accessoires HomeKit. Ces derniers pourraient être configurés à proximité d’un iPhone. Et mieux encore, avant même d’être branchés.
Apple préparerait plusieurs nouveautés pour simplifier l’utilisation de ses accessoires connectés. Selon les découvertes du leaker pdfu dans le code d’iOS 27, la firme travaillerait sur une fonction baptisée
Sur un iPhone équipé de la Dynamic Island, une option Open Controls permettrait par exemple d’accéder directement aux réglages d’un thermostat. Pour une caméra ou une sonnette connectée, l’interface afficherait plutôt un aperçu du flux vidéo. La fonction serait également disponible sur les iPad et les iPhone dépourvus de Dynamic Island, grâce à une notification visible pendant 30 secondes. Les utilisateurs pourraient désactiver ces interactions depuis les réglages de l’application Maison.
Techniquement, Apple combinerait deux technologies déjà bien connues : la NFC et le Bluetooth Low Energy. Chaque accessoire disposerait d’un identifiant enregistré dans une puce NFC, tandis qu’un signal Bluetooth permettrait de détecter sa présence à proximité.
Lors du premier contact, l’iPhone afficherait également une animation dans la Dynamic Island pour accompagner la configuration. D’après pdfu, cette fonctionnalité serait présente dans le code depuis iOS 27.0, mais son fonctionnement aurait évolué au fil des versions bêta.
Apple aurait notamment envisagé l’ouverture automatique des commandes. Dans iOS 27.2, l’utilisateur devrait finalement confirmer son intention en touchant une notification. Le fonctionnement définitif pourrait encore changer avant la commercialisation.
L’autre nouveauté serait encore plus intéressante. Apple et LG auraient développé une méthode permettant de commencer l’appairage d’un accessoire HomeKit alors que celui-ci n’est pas alimenté. Il suffirait d’approcher son iPhone de l’appareil pour lui transmettre, par NFC, les informations nécessaires à son identification et à sa connexion au réseau. Ces données seraient enregistrées dans un élément sécurisé intégré à l’accessoire.
Une fois branché, celui-ci pourrait automatiquement se connecter au Wi-Fi ou au réseau Thread. Un concentrateur domestique terminerait ensuite sa configuration Matter. Cette méthode pourrait considérablement simplifier l’installation de certains équipements, notamment les serrures, thermostats ou sonnettes.
Attention, cette configuration anticipée serait réservée à HomeKit. LG utiliserait un composant logiciel NFC spécifique à Apple, même si iOS 27 prend également en charge l’appairage NFC standard de Matter. Les utilisateurs d’autres écosystèmes pourraient toujours configurer les appareils via Matter, mais après leur mise sous tension.
Ces découvertes concernent des accessoires développés conjointement par Apple et LG,. La gamme comprendrait notamment un thermostat, un capteur de température, une serrure connectée, une sonnette vidéo filaire et plusieurs caméras de surveillance.
Ces appareils pourraient compléter le futur écosystème domestique d’Apple. La firme a justement annoncé un événement spécial
Un nouveau hub domestique avec écran, une Apple TV 4K et un HomePod mini de deuxième génération sont attendus. Apple pourrait également profiter de cette présentation pour dévoiler les accessoires LG, même si leur commercialisation n’interviendrait pas avant plusieurs mois.
Apple semble vouloir s’attaquer à l’un des principaux défauts de la maison connectée : la complexité de l’installation et des commandes. Pouvoir approcher son iPhone d’un thermostat pour modifier la température, ou préparer la configuration d’une serrure avant son installation, serait particulièrement pratique. Mais est-ce que ces fonctions seront réservées aux accessoires LG ou si elles pourront profiter à d’autres fabricants HomeKit ? Réponse dès le 13 octobre, même si ces nouveautés restent pour l’instant au stade des découvertes dans le code d’iOS.
Un iPhone à proximité pour contrôler sa maison
Apple préparerait plusieurs nouveautés pour simplifier l’utilisation de ses accessoires connectés. Selon les découvertes du leaker pdfu dans le code d’iOS 27, la firme travaillerait sur une fonction baptisée
Proximity Control, développée notamment pour une nouvelle gamme d’appareils LG. Il suffirait d’approcher son iPhone d’un accessoire compatible pour faire apparaître ses commandes.
Sur un iPhone équipé de la Dynamic Island, une option Open Controls permettrait par exemple d’accéder directement aux réglages d’un thermostat. Pour une caméra ou une sonnette connectée, l’interface afficherait plutôt un aperçu du flux vidéo. La fonction serait également disponible sur les iPad et les iPhone dépourvus de Dynamic Island, grâce à une notification visible pendant 30 secondes. Les utilisateurs pourraient désactiver ces interactions depuis les réglages de l’application Maison.
Du NFC et du Bluetooth pour reconnaître les accessoires
Techniquement, Apple combinerait deux technologies déjà bien connues : la NFC et le Bluetooth Low Energy. Chaque accessoire disposerait d’un identifiant enregistré dans une puce NFC, tandis qu’un signal Bluetooth permettrait de détecter sa présence à proximité.
Lors du premier contact, l’iPhone afficherait également une animation dans la Dynamic Island pour accompagner la configuration. D’après pdfu, cette fonctionnalité serait présente dans le code depuis iOS 27.0, mais son fonctionnement aurait évolué au fil des versions bêta.
Apple aurait notamment envisagé l’ouverture automatique des commandes. Dans iOS 27.2, l’utilisateur devrait finalement confirmer son intention en touchant une notification. Le fonctionnement définitif pourrait encore changer avant la commercialisation.
Configurer un appareil avant même de le brancher !
L’autre nouveauté serait encore plus intéressante. Apple et LG auraient développé une méthode permettant de commencer l’appairage d’un accessoire HomeKit alors que celui-ci n’est pas alimenté. Il suffirait d’approcher son iPhone de l’appareil pour lui transmettre, par NFC, les informations nécessaires à son identification et à sa connexion au réseau. Ces données seraient enregistrées dans un élément sécurisé intégré à l’accessoire.
Une fois branché, celui-ci pourrait automatiquement se connecter au Wi-Fi ou au réseau Thread. Un concentrateur domestique terminerait ensuite sa configuration Matter. Cette méthode pourrait considérablement simplifier l’installation de certains équipements, notamment les serrures, thermostats ou sonnettes.
Attention, cette configuration anticipée serait réservée à HomeKit. LG utiliserait un composant logiciel NFC spécifique à Apple, même si iOS 27 prend également en charge l’appairage NFC standard de Matter. Les utilisateurs d’autres écosystèmes pourraient toujours configurer les appareils via Matter, mais après leur mise sous tension.
Une nouvelle gamme LG pour accompagner le hub Apple
Ces découvertes concernent des accessoires développés conjointement par Apple et LG,. La gamme comprendrait notamment un thermostat, un capteur de température, une serrure connectée, une sonnette vidéo filaire et plusieurs caméras de surveillance.
Ces appareils pourraient compléter le futur écosystème domestique d’Apple. La firme a justement annoncé un événement spécial
Welcome homepour le mardi 13 octobre.
Un nouveau hub domestique avec écran, une Apple TV 4K et un HomePod mini de deuxième génération sont attendus. Apple pourrait également profiter de cette présentation pour dévoiler les accessoires LG, même si leur commercialisation n’interviendrait pas avant plusieurs mois.
Qu’en penser ?
Apple semble vouloir s’attaquer à l’un des principaux défauts de la maison connectée : la complexité de l’installation et des commandes. Pouvoir approcher son iPhone d’un thermostat pour modifier la température, ou préparer la configuration d’une serrure avant son installation, serait particulièrement pratique. Mais est-ce que ces fonctions seront réservées aux accessoires LG ou si elles pourront profiter à d’autres fabricants HomeKit ? Réponse dès le 13 octobre, même si ces nouveautés restent pour l’instant au stade des découvertes dans le code d’iOS.