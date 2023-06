Ecojoko (mesure de votre conso électrique) : MAJ de l'application iPhone

Ecojoko détaille votre conso électrique

signature électrique

Une application plus détaillée

Version 1.13



• Le détail de la consommation de vos appareils de gros électroménager dans l'analyse conso (lavage du linge, séchage du linge, lave-vaisselle) ;

• L'amélioration visuelle globale et corrections de bugs pour une meilleure utilisation.

On pourrait même dire ce que boitier pourrait vous fairequ'en installant des panneaux solaires ! En effet, comme le disais ma grand-mère, les meilleures économies électrique que l'on peut faire, ce sont les kWh que l'on ne consomme pas !Pour rappel, le boitier vient se coller sur votre disjoncteur et va. Cela fonctionne avec n'importe quel système, que vous ayez ou non un Linky. La dernière version permet même de se connecter directement au Linky via une clef ad-hoc, afin d'obtenir précisément les données de sorties.Côté application,. En clair, différencier un chauffage d'une voiture électrique ou d'un lave-linge.Ce n'est pas 100% fiable, mais cela fonctionne assez bien, comme on a pu le voir ensemble. L'intérêt est surtout de, votre consommation électrique.Beaucoup ignorent par exemple qu'un sèche-cheveux consomme autant en 10mn qu'un iPhone durant plusieurs mois !. Si vous avez des panneaux solaires, vous pouvez même voir de temps en temps votre surplus solaire : l'écran indiquera une valeur négative, ce qui signifie que vous renvoyez du courant dans le réseau.D'une part, le programme peut, et la présentation a également un peu changé. Cette version prend aussi mieux en charge les appareils connectés directement au Linky.Si le produit vous tente, vous pouvez le commander ici, avec