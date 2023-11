EcoWatt propose une alerte "production d'électricité décarbonée"

vers une consommation électrique plus responsable

décarbonée

Plusieurs créneaux horaires

ces heures particulièrement favorables à la consommation sont plus fréquentes la nuit et l’après-midi du printemps à l’automne, mais interviennent aussi l’hiver pendant les périodes de températures clémentes, de forte production renouvelable ou les week-ends

En effet, l'application indique dès à présent à quelles heures de la journée la consommation électrique est susceptible d'être couverte par, c'est-à-dire comme n'émettant pas de gaz à effet de serre, en émissions directes.Ce signal devrait. En pratique, il indiquera les heures de la journée, les creux de la nuit ou les heures solaires, au cours desquels la consommation électrique est susceptible d'être couverte par la production combinée du parc nucléaire, hydraulique, éolien et solaire.Le gestionnaire du réseau de transport d'électricité précise queD'après RTE,Mais cette proportion peut donc. Globalement, environ 40% des heures peuvent être considérées comme totalement décarbonées au cours d'une année.D'après une simulation de janvier à août 2023,(la consommation est naturellement plus faible) mais aussi l'après-midi durant le printemps et l'été (les journées sont plus longues et le coucher du soleil intervient beaucoup plus tard). En revanche,(avec un pic de consommation, notamment lié à l'éclairage, le chauffage ou la cuisine).Rappelons que le site EcoWatt donne de plus quelques informations pratiques notamment sur les, comment faire des économies d’énergie toute l’année, sur les raisons des coupures possibles, etc. L'app est totalementet nécessite iOS 12.0 ou version ultérieure sur iPhone ou macOS 11.0 ou version ultérieure avec un Mac M1 ou version ultérieure.