La batterie 1 kWh de Jackery à 499€ (-50%) ! LA bonne affaire du Black Friday !

Jackery Explorer 1000 à 499€ (-50%)

Aller plus loin avec les batteries

Les spécifications complètes

• Alimentation électrique pour les déplacements - Notre Explorer 1000 est la batterie externe ultime de la classe premium avec une grande capacité en 1002Wh. Il est adapté pour plus de 90 % de tous les appareils tels que Fehenseher, ventilateur électrique, grill électrique, mixeur, perceuse, réfrigérateur de voiture, aspirateur de voiture, etc. Le compagnon idéal pour les voyages, le camping, le jardin ou comme alimentation de secours.



• Charge rapide via les modules solaires - Entrée Anderson intégrée, la station d'alimentation portable Jackery Explorer 1000 peut être connectée à 2 modules solaires SolarSaga 100 W (non inclus) par un câble parallèle SolarSaga Y (inclus) et se recharge rapidement dans les 8 heures.



• Performance convaincante - La batterie lithium-ion de qualité supérieure avec une longue durée de vie fournit les deux prises de 230 V/1000 W (valeur de crête 2000 W), 2 ports USB-C, 1 port USB A, 1 port Quick Charge 3.0 et le connecteur de voiture 12 V avec suffisamment de puissance. Facile à charger avec panneau solaire, bloc d'alimentation ou dans la voiture. Dimensions : 33,3 x 23,3 x 28,3 cm, poids : 10 kg.



Sûre - Par rapport aux générateurs traditionnels, Jackery Powerstation est plus écologique et ne nécessite pas d'essence ou d'autres carburants. Régulateur de charge solaire intégré avec technologie MPPT aide à atteindre l'efficacité de charge maximale. Le système de gestion de la batterie BMS permet une protection contre la surchauffe, les courts-circuits, les surintensités et la protection contre les surcharges pour une sécurité maximale.



• Excellente qualité - Jackery est spécialisée dans les solutions durables pour l'alimentation en extérieur. Notre conception de produits est lauréat du Red Dot Awards 2016 et bénéficie d'une popularité absolue parmi des centaines de milliers de clients dans le monde.

Satisfaction garantie - La satisfaction de nos clients est particulièrement importante pour nous chez Jackery, nous sommes toujours ouverts aux questions, opinions et suggestions, et notre équipe de service est toujours accessible.

Le célèbre constructeur Jackery propose en effet sa batterieC'est une réduction de 50% par rapport au prix habituel !Idéale pour le camping/vanlife, elle peut aussi servir à... pour peu qu'ils ne dépassent pas les 1000W., appareils photos, console de jeux... Que ce soit pour des tournage ou pour les vacances, tous les appareils USB peuvent se brancher dessus !Il y a même, souvent utilisée pour les compresseur ou les appareils de camping. Enfin, il est possible d'être totalement autonomeSi vous avez besoin d'une solution encore plus mobile, Jackery propose aussi son