Segway-Ninebot se lance dans les batteries et panneaux solaires nomades (Segway Cube)

Segway Cube 1 et 2kWh

• Segway Cube-1000 d'une capacité de 1 kWh

• Segway Cube-2000 d'une capacité de 2 kWh

• Segway Solar Panel SP100 (100W)

• Segway Solar Panel SP200 (200W)

Au fil des ans, nous avons utilisé près de 20 millions de batteries d'alimentation et plus de 600 millions de cellules de batteries Li-ion dans plusieurs catégories de produits. Grâce à cette utilisation intensive, nous avons développé notre propre système intelligent de gestion des batteries (BMS). Cette riche expérience dans le domaine de la gestion des batteries, associée aux retours positifs de nos utilisateurs, a ouvert la voie à notre succès.

Prix et disponibilité

• Le Cube 1000 est vendu 1 099,00 €

• Le Cube 2000 est vendu 1 799,00 €

Bien choisir ses batteries

Le spécialistes des trottinettes et des EDPM Segway-Ninebot profite de son savoir-faire en matière d'accumulateurs pourDeux modèles sont présentés :Il sera possible de faire évoluer la capacité grâce à des Cube-BTX-1000, une batterie additionnelle etIl s'agit de, malgré une densité énergétique moyenne. Lechâssis est en alliage de magnésium avec une protection IPX3, pour une bonne résistance à l'humidité, les températures élevées, les chocs et le brouillard salin -mais ces batteries ne sont pas vraiment water-proof., soit la moyenne de la catégorie et 4 400 W en crête, ce qui est parfois bien utile pour certains moteurs électriques. On trouve aussi(qui ne sont pas mentionnées dans la description). Il ne semble pas non plus y avoir de charge sans-fil, dommage.Du côté des entrées, on trouveLa charge rapide est limitée à 1250 W AC, le Cube 1000 et le Cube 2000 peuvent être(pas de WiFi, donc accès local uniquement) et via une application iPhone., Luke Gao, fondateur et président de Segway-Ninebot, se veut rassurant :, donc pas spécialement intéressant face à EcoFlow, Anker ou Jackery, à voir si les promos arrivent vite d'ici la fin de l'année...