Grosse promo EcoFlow sur Amazon ! PowerStream offert, coupons, réductions...

La série DELTA en soldes pour les amateurs d’activités extérieures

PowerStream offert avec la DELTA Pro

L'avis de Mac4Ever

et panneaux solaires à prix réduits. attention, la promo est vraiment temporaire, donc ne tardez pas !Du 12 mars au 1er avril, EcoFlow offre déjà 10% de réduction sur laet est donc disponible au prix de 1899€ au lieu de 2099€ (soit une promotion de 13%).Attention, pour profiter de ces tarifs, il fautsur Amazon :Pendant les soldes de printemps, lesEn combinant ce dernier avec des panneaux solaires et des stations électriques portables, vous pouvez créer votre propre kit solaire pour balcon, vous permettant ainsi d'adopter un mode de vie autonome tout en réalisant des économies sur votre facture d'électricité.Pour en profiter, il faut(prenez bien la version avec PowerStream) :, générateur classique (pour alimenter des appareils en cas de coupure ou au fond du jardin, dans un caming-car etc.) et pour le solaire le reste du temps.Pour du stockage pur,, par exemple la Delta 2 Max à seulement 1500€ en version 2kWh