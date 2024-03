Panneaux solaires Sunity 425W à 568 € et 850W avec batterie dès 1699 € !

Pour en profiter, il faut utiliser le code sunity_mac4ever ou cliquer sur l'un des liens suivants :

Problème, dès qu'on dépasse les 400W (un seul panneau), on se retrouve vite avec, comme ici, car il est difficile d'absorber toute la puissance produite en journée :D'où l'idée d'associer une batterie qui permettra d'injecter le courant le soir, quand il n'y a plus de soleil., soit la possibilité de réinjecter 100W pendant 10H dans votre installation.L'architecture du constructeur permet de faire évoluer votre système si vous avez besoin de plus de stockage. On peut ainsiLargement suffisant pour 850W de panneau solaire (production maxi autour de 4/5 kWh par jour).Après Sunology Sunethic , ou plus récemment Anker SOLIX , intéressons-nous aujourd'hui à unà installer soi-même sur sa terrasse ou sur un mur.Les caractéristiques sontet des cellules Monocristallines TOPCon N-Type.Du côté de l'onduleur,avec des pointes jusqu'à 540W, ce qui est largement suffisant pour ce type de panneau.Il est, afin d'éviter de multiplier les rallonges. Pour cela, chaque onduleur dispose de plusieurs connecteurs, permettant de relier jusqu'à 4 kits en tout.Nous n'avons pas encore pu tester l'installation, mais le constructeur assure qu'elle est. Les pieds sont costauds mais il faudra lester le tout pour éviter la prise au vent. Prévoyez tout de même d'être deux pour l'installation, carà manier en solo., sans besoin d'électricien. Pour le suivi,, mais une solution maison est déjà en développement. L'onduleur n'est donc pas connecté directement à votre WiFi, ce qui permet de placer le panneau loin des bornes.Sicomme une clim/pompe à chaleur, une piscine (pompe, PaC) ou un grand nombre d'appareils branchés en permanence (bornes, Starlink etc.), ce qui a vite fait de faire grimper votre bruit de fond électrique.Si vous avez une voiture électrique, il faudra passer sur desminimum pour avoir de bons rendements pendant les journées ensoleillées.