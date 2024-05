La fraude au compteur Linky peut coûter cher !

modifier

Sur le papier, l'offre peut paraitre alléchante :contre 200 à 300€, une opération qui rencontre un certain écho à l'heure où l'électricité augmente sensiblement année après année.. Le Linky ne peut pas non pluscomme c'est encore le cas en Belgique par exemple, notamment avec la production solaire qui renvoie du courant dans le réseau.D'après le Figaro , qui a mené l'enquête pendant plusieurs semaines,, mais nécessiterait tout de même un électricien ou une personne bien formée. Pour quelques centaines d'euros (entre 200 et 400 suivant les intervenants), la personne a besoin d'un accès physique au compteur, il ne s'agit donc pas de piratage informatique. D'après nos confrères,, une techniquequi permettrait de faire croire au compteur qu'il ne consomme qu'une fraction du courant acheminé, le restant étant capturé en amont, sans aucun contrôle.Le gestionnaire du réseau est en effet capable de, normalement fermé avec un plomb de scellé, mais que les malfrats arrivent à reproduire assez facilement. Ce n'est donc pas visible facilement, d'où la difficulté pour repérer les fraudeurs, qui vont jusqu'à-si le Linky est à l'intérieur de votre domicile, Enedis est généralement obligé de vous prévenir pour entrer chez vous.D'après le Figaro,, assure de son côté Éric Salomon, directeur client d’Enedis. La baisse soudaine de la consommation apparente est également analysée et peut engendrer une intervention de contrôle.Quant aux sanctions, elles ont déjà été prononcées de façon très sévères, avec de la prison à la clef. La peine maximale atteint en effet 1 million d'euros et 10 ans d'incarcération, mais les peines encourues tournent généralement, de quoi dissuader lesd'économiser quelques centaines d'euros chaque année. Fin 2023 près de Besançon, un technicien de 31 ans, a été condamné à deux ans de prison (dont un avec sursis), avec obligation de rembourser Enedis, une amende de 10 000 euros, et 15 ans d'interdiction de gérer une entreprise.Dans notre série EcoTech , nous vous proposonspour équiper votre habitation de produits solaires et de stockage, un investissement généralement remboursé sous 3 à 4 ans. Parfois, une simple analyse de votre consommation peut même vous faire économiser du courant, en réduisant l'usage de certains appareils trop gourmands.