Ce chapeau solaire peut recharger deux iPhone ! Voici l'EcoFlow PowerHat

Il fallait y penser !

Ce chapeau solaire peut recharger deux iPhone !

Qu'en dit la brigade du bon goût ?

C'est moche mais c'est pratique

La marque chinoise EcoFlow propose en effetsur la passe (le bord du chapeau), de quoi alimenter quelques smartphones en cas de besoin., de quoi charger un téléphone assez rapidement ou deux appareils simultanément, à condition d'être en plein soleil. Deux ports (USB A et USB C) sont de la partie, situés à l'arrière du chapeau. D'ailleurs, on peut aussi les poser à terre pour optimiser la charge, durant un pic-nic par exemple., soit ce qui se fait de mieux sur le marché. Il faudra tout de même choisir une bonne exposition pour éviter les ombres -en clair, plutôt en été avec un soleil assez haut, qu'en hiver, où il est rasant.Il faut dire que, et comme vous le savez, faire entrer des carrés dans des formes rondes n'est jamais très saillant. Il faudra aussi prendre en compte le câble qui pend dans le cou avec le smartphone dans la poche... arrière, donc.Bon point,. Blague à part, je trouve l'idée de placer des panneaux un peu partout sur des objets souvent exposés au soleil plutôt bonne : à terme, il faudrait que le panneau fasse réellement partie de la structure, plutôt que d'être greffé comme un cheveu sur la soupe.. Mais soyez-en sûr, on testera ce modèle -soit pour faire la belle en randonnée ou sur la plage, soit pour aller à la pêche. Après tout, l'accessoire est unisexe, et progège même des intempéries (IP65)