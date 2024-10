Stockage solaire : la Beem Battery révolutionne l'auto-consommation en France

Pourquoi stocker l'énergie solaire ?

Avec la Beem Battery , le français Beem, leader de la gestion de l'énergie à la maison (production, stockage, pilotage), propose enfin une, de façon durable et facile à installer. allez voir nos tests ),La question du stockage arrive effectivement(800, 1200 ou même 3000W), car il est compliqué de tout consommer en journée. On se retrouve alors souvent avec ces courbes en cloche inversée, signe que l'onOutre la rentabilité plus difficile à atteindre, c'est surtout un manque à gagner à court terme :, que l'on branche sa voiture électrique... Bref, ce décalage entre production et consommation devient un véritable enjeu lorsqu'on veut augmenter son auto-consommation solaire.: on produit et l'on stocke pendant la journée, on décharge la batterie le soir ou pendant la nuit.En prenant en compte le prix de l'électricité actuel (0,27cts en heures pleines en France), Beem estime quede panneaux solaires et pour une production d'environ 3163 kWh., et les vraies économies peuvent alors commencer. Sur 20 ans, on peut ainsi gagner plus de 10 000€ et presque 20 000€ sur 25 ans !Grâce à sa(avec encore 60% de capacité), ce qui correspond à environ 15 ans à raison d'une charge/décharge quotidienne.Chez Beem,! Avec un constructeur basé en France, pas de mauvaises surprise pour le SAV et la prise en charge, ce qui n'est pas toujours le cas avec les modèles concurrents.Pour avoie testé de nombreux produits Beem depuis plusieurs années, on. Nos Beembox sont par exemple toujours fonctionnelles depuis 2021, malgré un positionnement extérieur et une mise en service 24/7., de quoi stocker la consommation d'une journée complète d'une grande habitation par exemple., elle résiste ainsi aux intempéries et aux écarts de températures -même s'il est plutôt conseillé de la placer dans un endroit sec, pour optimiser sa durée de vie.Par défaut, la batterie peut donc, ce qui est parfaitement dimensionné pour une habitation classique., ce qui permet d'alimenter une cuisine, un système de chauffage ou même une voiture électrique ! Rappelons que la plupart des foyers en France ont un abonnement entre 6 et 9 kVA.A noter qu'il est(en pure AC) ou sur une nouvelle installation, en la connectant directement sur des panneaux solaires (onduleur DC/AC). C'est un atout majeur que de pouvoir s'adapter à toutes les différences configurations.Autre fonction inédite,. Pendant un orage, des inondations ou une tempête, cela permet de continuer à cuisiner, se chauffer et assurer le quotidien, le temps que le réseau soit remis en place.Vous pourrez même. Par exemple, le module peut déclencher le mode jour/nuit du tableau pour activer le cumulus ou d'autres appareils gourmands en énergie.Mieux, il sera. Si vous préférez stocker l'énergie en heures creuse et la restituer en heures pleines ou favoriser davantage le stockage solaire, c'est à vous de décider !