De nouveaux panneaux solaires plug&play Sunethic sol ou toiture + code promo

De nouveaux panneaux solaires plug&play Sunethic

• Puissants, grâce çà des demi-cellules haut rendement TOPCon 22,9%

• Compacts avec un poids et une taille limités : 1,87 X1,17 m pour 23 Kg

• Résistants grâce à du verre ultra-résistant à la grêle 3,2mm d'épaisseur vers seulement 2mm pour les panneaux bi-verre des marques chinoises

• Esthétiques avec un panneau FULL BLACK très élégant avec bandes d'interconnexions cachées

A noter qu'une version BI-FACIALE sera disponible début janvier 2025

Prix et disponibilités

• 100€ de remise à partir des offres deux panneaux 1000Wc - F1000 et T1000

• DOSSIER DP MAIRIE OFFERT À PARTIR DE 4 panneaux

sunethic_mac4ever100

Offre toiture et avec batterie

Nous avions déjà testé leurs solutions au sol à brancher dans une simple prise électrique. Puis nous avons installé leur kit solaire pour toiture bac acier avec une grande facilité.En ce moment,de VOLTEC SOLAR, cellules TOPCon 22,9% de rendement., ce qui permet un assemblage bas carbone, toujours bon à prendre pour les emplois et l'économie française.Parmide ces panneaux, il sont :Sur toutes les nouvelles stations et kits,, ce qui permet de placer jusqu'à 4 panneaux. Par ailleurs ce sont les micro-onduleurs EZ1 960VA, avec antenne wifi, donc pas besoin de la passerelle ECU, uniquement l'application EASY POWER., avec passerelle ECU, et la fameuse application EMA APPet les stations solaires 500Wc sont livrés début novembre .A cette occasion, Sunethic prépare une offre de lancement du 25 octobre au 30 novembre avec :Pour cela, il fautMais aussi despartout en France :• Installation solaire 3 kWc (hors prime autoconsommation) avec toujours les panneaux français VOLTEC SOLAR à 6330€ TTC