Stockage solaire : nouvelle batterie Sunology STOREY, concurrente de Zendure Hyper ! + code promo

La batterie Sunology STOREY est disponible sur le site du constructeur à la précommande (79€).

Vous pouvez économiser 5% avec le code habituel SUN_MAC4EVER sur votre commande et précommande.

Batterie Sunology STOREY : le Zendure Hyper à la française

Sunology STOREY : les specs !

• 2200Wh

• LFP

• Garantie 7500 cycles / 15 ans

• Entrée/sortie AC 500W par module

• 2000W maximum par groupe

• 26 400Wh et 6000W maximum par habitation

Vraiment rentable ?

Précommande et code promo

Vous pouvez économiser 5% avec le code habituel SUN_MAC4EVER sur votre commande et précommande.

Très inspirées des solutions d'Anker , d' EcoFlow PowerStream et de Zendure , cet accumulateur présente la particularité deOn le voit avec l'hyper qui arrive,(plutôt le soir). Au delà de deux panneaux solaires, il est donc nécessaire de stocker son énergie, pour la réutiliser lorsqu'on rentre du travail en fin de journée.Avec STOREY, Sunology reprend en fait l'idée du système Zendure Hyper (en cours de test sur Mac4Ever), à savoirIl s'agit donc d'une(type Shelly) installé sur votre tableau électrique, mais qui peut être installée partout, sur une simple prise électrique. C'est là tout le génie de ce type de solution : elle n'a pas besoin d'être attachée aux panneaux solaires, il n'y a d'ailleurs aucune entrée DC (courant continu).Il est donc possible des les cumuler :avec un seul module (500W contre 800 à 1200W chez Anker/EcoFlow/Zendure) mais elle se cumule si vous rajoutez des batteries d'extension., même si l'essentiel sera automatisé.En fait, c'est la batterie la moins chère du marché au moment où nous écrivons ces lignes. Les modules supplémentaires sont même un peu moins chers (1190€ les 2,2kWh), de quoi faire encore baisser le tarif du kWh stocké., suivant les différents abonnements et horaires. Même avec un abonnement tempo et pendant les heures creuses, le stockage reste donc rentable, une première.