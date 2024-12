Stockage solaire : la Beem Battery disponible pour tous !

Beem Battery : une solution sur mesure pour les foyers déjà équipés

Un pack clé en main pour ceux qui souhaitent démarrer en solaire

Pourquoi opter pour la Beem Battery ?

Des économies impressionnantes sur le long terme

Installation simplifiée et sans travaux complexes

Performance et autonomie même en cas de coupure

Un investissement évolutif et accessible

Une transition énergétique à portée de main

À compter d’aujourd’hui,. Cette nouvelle offre s'adresse spécifiquement aux foyers déjà équipés de panneaux photovoltaïques, souhaitant maximiser leur auto-consommation sans remplacer leur équipement existant.Grâce à sa compatibilité universelle et son couplage AC simple, la Beem Battery permet deet économique. Cette flexibilité ouvre la porte à un public plus large, incluant les foyers désireux d’optimiser leur installation solaire actuelle.. Alliées à la solution de stockage intelligente de Beem, ces kits "prêts à brancher" permettent de produire, stocker et consommer sa propre énergie solaire sans travaux complexes., ces packs représentent une alternative idéale pour les locataires ou les propriétaires souhaitant une solution flexible et évolutive. En associant simplicité et efficacité, Beem démocratise ainsi l’accès à l’autonomie énergétique, même pour ceux qui souhaitent un investissement initial modéré.et réaliser jusqu’à 21 000 € d’économies nettes sur 20 ans. Avec un coût d’électricité plafonné à 0,14 €/kWh, ces solutions offrent une stabilité inégalée face aux fluctuations des prix du marché.Grâce à son couplage AC,, évitant des travaux lourds. Les utilisateurs ont le choix entre une installation autonome (avec un guide pratique) ou l’intervention d’un installateur qualifié, formé par Beem.Disponible en plusieurs capacités (de 6,6 kWh à 13,4 kWh), la Beem Battery peut alimenter les appareils les plus gourmands en énergie, avec une puissance instantanée allant jusqu’à 7 kW. En cas de coupure de courant, son mode secours unique garantit jusqu’à 24 heures d’autonomie, avec un basculement quasi-instantané en seulement 20 millisecondes.À partir de 5 390 € pour la batterie seule et 6 790 € pour le pack incluant deux panneaux Beem On.Les utilisateurs peuvent augmenter leur capacité de production et de stockage au fil du temps en ajoutant des panneaux solaires ou des modules de batterie supplémentaires.Visualisation en temps réel de l’autonomie, de la consommation et du stockage, avec des outils d’optimisation simples et intuitifs.Avec cette nouvelle gamme,. Conformes aux normes de sécurité les plus strictes (notamment le CONSUEL), les solutions Beem combinent performance, simplicité et durabilité pour accélérer la transition énergétique des particuliers.Depuis son lancement en 2019, Beem s’est imposée comme un acteur clé de la maîtrise énergétique., l’entreprise vise à équiper 500 000 foyers européens d’ici 2030, en misant sur des solutions toujours plus innovantes.