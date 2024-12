Électricité : nouveaux horaires des heures creuses en 2025, il va falloir anticiper !

L'Ecojoko peut vous aider à faire des économies, plus d'infos en fin d'article !

Pour beaucoup de foyers, le principe est simple : la journée est divisée en deux avec huit heures creuses (moins chères) et seize heures pleines (plus coûteuses). Résultat :Mais avec les changements dans nos habitudes – voitures électriques, chauffage électrique – et la montée des énergies renouvelables , ce découpage ne colle plus vraiment à la réalité., alors qu’il y a des périodes où l’électricité est produite en masse mais peu utilisée. D’où l’idée de tout revoir.La grosse nouveauté, c’est que les plages horaires des heures creuses seront ajustées selon les saisons.En été, avec la production solaire en plein boom, on parle plutôt de 7h à 10h, puis 18h à 23h, et on ajouterait même deux autres créneaux, de 2h à 6h et de 11h à 17h.Mais attention : pour profiter de ces nouveaux horaires,Faire tourner ses appareils au bon moment, ça demandera un peu d’organisation.Si vous êtes déjà en contrat heures pleines/creuses, vous avez l’habitude. Mais pour continuer à économiser, il faudra adapter vos habitudes. Par exemple :Appareils électroménagers : utilisez lave-linge et lave-vaisselle sur ces plages.Voiture électrique : rechargez-la pendant les heures les moins chères.Rien de révolutionnaire donc, maisLa réforme démarre en août 2025, mais son déploiement sera progressif sur deux à trois ans.Sinon… préparez-vous à quelques surprises moins agréables Nous avons testé sur Mac4Ever le Ecojoko : un boitier pour économiser l'électricité et afficher sa consommation en direct, qu'on vous recommande vivement, avec ou sans heures creuses pour adapter et mieux appréhender votre consommation électrique. Vous pouvez lire le test ici , et le commander ci-dessous :