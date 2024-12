Economies d'électricité : 2 nouveautés chez Ecojoko, intégration de Tempo et APSystems

Ecojoko indique les jours rouge Tempo

• La couleur du jour en cours (rouge aujourd'hui par exemple)

• L'indication des heures pleines (HP) et des heures creuses (HC)

• La jauge de prix pour le tarif en cours (plus la jauge est pleine, plus le prix est élevé). En heures pleines, jour rouge, cette jauge serait au maximum. En heures creuses, jour rouge (0.1568€/kWh), cette jauge reste dans le niveau bas

Intégration des onduleurs APSystems

Avec ce partenariat, nous offrons aux Français une solution complète et fluide pour gérer leur consommation d’énergie et leur production photovoltaïque. Cette innovation permettra à chaque utilisateur de prendre des décisions éclairées et d'agir pour réduire sa facture énergétique tout en contribuant à la transition énergétique. " déclare Laurent Bernard, co-fondateur d’ecojoko. Nous croyons fermement que cette approche va transformer l’expérience du photovoltaïque résidentiel et rendre l’énergie solaire accessible à tous.

- Consommation

- Injection

- Production

- Autoconsommation journalière

- Coaching personnalisé pour réduire la consommation du

foyer et permettant d’atteindre 18% de baisse de consommation en

moyenne.

et ses concepteurs ne cessent de les mettre à jour régulièrement, avec deux principales nouveautés cette semaine.sur l'application et l'assistant.La mise à jour sera. Elle profitera aussi à tous les abonnés Heures Pleines / Heures Creuses qui ne sont pas sur Tempo (l'éditeur anticipe les potentiels changements des heures pleines / heures creuses) et les autres abonnements dynamiques comme Zen Flex.Il s'agit en effet du premier fournisseur mondial de solutions MLPE multiplateformes, proposant des micro-onduleurs et des dispositifs de stockage d’énergie pour les segments du résidentiel du C&I.Vous l'avez vu dans notre test des panneaux Sunethic ( toiture ou au sol ),. Dès lors, l'intégration dans l'app Ecojoko est une véritable aubaine pour les propriétaires de ces solutions !Les utilisateurs pourront ainsiSur l’afficheur dédié, ils verront en instantané ces mesures assurant un suivi simple, efficace et accessible pour tout le foyer.Concrètement, les nouveautés sont donc les suivantes :: en un coup d'œil, tous les membres du foyer pourront connaître la consommation du foyer et le surplus de production, actualisé toutes les 5 secondes.: les utilisateurs pourront retrouver toutes lesmesures pour une gestion simplifiée de la consommation et de laproduction en kWh et €, en un clic :