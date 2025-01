Votre facture d’électricité pourrait baisser dès février 2025

Une baisse due à des prix de marché plus bas

Tous les consommateurs ne sont pas logés à la même enseigne

Le bouclier tarifaire, instauré en 2022 pour limiter l’impact de la hausse des prix sur les consommateurs, arrive à son terme. Dans le même temps, la taxe sur l’électricité (l’accise) remontera à son niveau d’avant-crise, soit 33,70 euros par mégawattheure pour les particuliers, contre 22 euros actuellement.Selon l’arrêté publié le 28 décembre, cette conjonction permet une réduction nette de 14 % des tarifs réglementés dès février. Une baisse qui pourrait en réalité être plus proche des 10% si on prend en compte l'augmentation de certaines taxes annexes, mais ça reste bon à prendre.Pour les 22,4 millions de foyers et entreprises abonnés à ces tarifs – soit environ 56 % des consommateurs d’électricité – cette baisse représente une opportunité de réduire significativement leurs dépenses énergétiques.Cette baisse concerne avant tout ceux qui sont au tarif réglementé ou dont l’offre de marché y est indexée.Heureusement là aussi, il reste possible de changer de contrat pour revenir au tarif réglementé, une démarche simple et sans frais.Vous n’avez pas pu passer à côté, cette baisse des tarifs intervient dans un cadre politique marqué par la censure du gouvernement Barnier en décembre dernier.Résultat, le budget 2025 n’a pas été adopté, et les dispositions fiscales restent figées au niveau de 2024. Pour le coup tant mieux pour nos portes monnaies, même si ça pose quand même pas mal d’autres questions.Pour en profiter pleinement, mieux vaut vérifier son abonnement et envisager un retour aux tarifs réglementés si nécessaire.