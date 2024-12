Raccordement de l’EPR de Flamanville : mais ça change quoi pour nous au juste ?

Un réacteur enfin opérationnel

Ceci fonctionnera aussi grâce à l'énergie produite par l'EPR

Quel impact pour nous ?

Le vent c'est bien, mais ça n'est pour le moment pas suffisant pour chauffer toutes nos maisons

Un levier clé pour la transition énergétique

Pour faire fonctionne cette toute petite chose, il faut aussi de l'électricité aussi figurez-vous

Une réussite quand même ?

Vous vous demandez parfois pourquoi on vous parle ici des coûts de l’électricité , de centrales, de nucléaire , de politiques énergétiques. Il y a une multitude de raisons à cela, la première c’est que chaque produit que nous évoquons dans nos colonnes fonctionne à l’électricité (Breaking news), et qu’à chaque fois que nous testons un ordinateur, que nous analysons une nouvelle puce lancée par Intel, AMD ou Apple , sa consommation énergétique est un sujet. Nous vous parlons aussi beaucoup de batteries, de panneaux solaires, et bien sûr de véhicules électriques.Le projet ne date pas d’hier. Lancé en 2007, cet EPR (réacteur pressurisé européen) de Flamanville est un projet ambitieux, qui a été marqué par des déboires techniques et financiers nombreux., il est le réacteur le plus puissant du parc nucléaire français. Un de ses objectifs est de réduire les déchets radioactifs de 15 à 30 % grâce à une fission plus complète de l’uranium, mais il a accumulé 12 ans de retard et vu son coût exploser de 3,3 milliards à 19 milliards d’euros, selon la Cour des comptes. Les calculs sont pas bons Kevin.Cette mise en service tardive marque quand même. Et donc, c’est la news de ces dernières heures, son exploitation débute progressivement, avec des tests et une montée en puissance qui s’étaleront jusqu’à l’été 2025.Sur le court terme, nous ne devrions hélas pas constater de changement sur nos factures.. L’EPR, en revanche, renforce la sécurité énergétique de la France, en particulier pour éviter des situations comme en 2022, où des pannes dans les centrales ont obligé le pays à importer de l’électricité pour la première fois depuis 42 ans.L’ajout de ce réacteur pourrait également faire, à terme, de la France un exportateur net d’électricité, grâce à une capacité plus importante. Mais attention, ne nous emballons pas,et ne garantit pas une stabilisation des tarifs pour les particuliers. Loin de là.L’EPR de Flamanville fait quand même partie d’une stratégie qui a pour but d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050. En complément des énergies renouvelables,, même si certains partis politiques et associations continuent à penser que le nucléaire comporte des risques importants, et préfèreraient que le pays investisse sur le solaire et l’éolien, comme c’est le cas en Allemagne , qui a fermé ses centrales (ce qui pose quand même quelques problèmes).Emmanuel Macron a lui relancé cette filière en 2022, avec, en particulier sur les sites de Penly et Gravelines. Mais là aussi les problèmes sont au coin de la rue, les retards et dépassements de coûts posent question sur la faisabilité de ces projets. EDF, entreprise publique lourdement endettée, a réduit les investissements prévus pour les préparatifs de ces chantiers, c’est donc plutôt mal parti.L’EPR symbolise malgré tout une relance ambitieuse de la filière nucléaire française, en même temps qu’un pari risqué., et les experts ont du mal à trancher sur la pertinence de ce modèle à long terme.Au-delà des débats économiques, la mise en service de l’EPR rappelle quand mêmepour éviter les erreurs passées. Si ce réacteur réussit à répondre aux besoins énergétiques du pays, en nous évitant d’importer de l’électricité, ça sera néanmoins toujours ça de gagné.