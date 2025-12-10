Pourquoi la transition électrique reste fragile en France ?
Par Laurence - Publié le
Le nouveau Bilan prévisionnel de RTE pour la période 2025-2035 vient d'être publié. Il montre une France engagée dans une électrification massive de ses usages, mais dont le système électrique reste sous pression. Entre retour de la demande, fragilités du parc existant et nouveaux besoins industriels, la France entre dans une phase de transformation où la sécurité d’approvisionnement deviendra un enjeu quotidien.
Une demande électrique qui repart
Un système électrique sous pression jusqu’en 2030
Des chantiers majeurs en vue
Qu'en penser ?
