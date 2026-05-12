Batterie solaire : Anker SOLIX Solarbank 4 Pro, 5kWh à 30kWh pour alimenter sa maison

Par Didier Pulicani - Publié le 12 mai 2026 à 22h38

Anker SOLIX Solarbank 4 Pro : 5kWh et 2500W

• Entrée solaire de 5 000 W

• 4MPPT jusqu’à douze panneaux solaires

• capacité de stockage à 5 000 Wh

• 10 000 cycles

• onduleur bidirectionnel de 2 500 W

La Solarbank 4 Pro peut être étendue jusqu’à 30 kWh, mais on s'étonne que la puissance de sortie soit limitée à 2 500 W, et même 800W de base, histoire de coller avec les normes allemandes.

le passage de 800 à 2500W ne se fera qu'à condition de disposer d’un circuit dédié et de faire appel à un électricien qualifié afin de vérifier l’installation et d’assurer sa conformité aux normes en vigueur.

permettant une protection en temps réel contre

les surcharges.

Un mode "onduleur" hors réseau

En cas de coupure de courant, la bascule est automatique en seulement 10 ms, assurant la continuité de l’alimentation des équipements essentiels.

15 ans minimum

permettant un usage quotidien avec recharge solaire et optimisation des tarifs heures pleines / heures creuses sur le long terme, tout en captant les pics de prix matinaux et du soir.

qualité automobile

Elle dispose également d’une certification C5 pour la résistance à la corrosion, adaptée notamment aux environnements côtiers. Le fonctionnement est possible sans restriction entre -20 °C et 55 °C.

La Solarbank 4 Pro fonctionne avec les batteries BP1600 et BP2700 de génération précédente, tandis que la nouvelle batterie BP5000 est compatible avec les systèmes Solarbank 2 Pro, 2 AC, 2 Plus et 3 Pro. Elle sera également compatible avec le Power Dock à l’avenir. Des API permettent l’intégration avec Home Assistant.

Prix et disponibilité

On en dit quoi ?



Le réveil d'Anker est intéressant, mais un peu timide. La capacité de base est plus faible que chez Zendure (5 contre 8 kWh), de même que la puissance (2500 contre 4000W), sans parler du prix, bien plus cher au kilowattheure. Même si les produits sont fiables (on les a installés à la montagne et dans le sud de la France depuis plusieurs années), l'OS est également un peu en retrait face à Zendure, capable de gérer toutes les générations de batteries au sein d'un même système et avec un seul Smart Meter. Enfin, face à de nouveaux entrants comme , de même que la puissance (2500 contre 4000W), sans parler du prix, bien plus cher au kilowattheure. Même si les produits sont fiables (on les a installés à la montagne et dans le sud de la France depuis plusieurs années),. Enfin, face à de nouveaux entrants comme Marstek , le tarif parait assez élevé, même si Anker prévoit déjà quelques promos au lancement.