Batterie solaire : Anker SOLIX Solarbank 4 Pro, 5kWh à 30kWh pour alimenter sa maison
Par Didier Pulicani - Publié le
Après quelques années de stagnation, Anker répond enfin à Zendure et à Marstek en sortant sa mega-batterie solaire Anker SOLIX Solarbank 4 Pro.
• Anker Solix (site officiel)
Toujours plug-and-play, le bloc de base Solarbank 4 E5000 Pro affiche des spécifications vraiment intéressantes :
Alors que Zendure grimpe à 4000W sur ses derniers SolarFlow 4000 Mix AC+ et Mix Pro, Anker précise que
Bien qu'Anker soit compatible Shelly, le constructeur propose son Smart Meter Gen 2
Le système prend également en charge un mode hors réseau, le port offre une puissance de 2 500 W avec une fonction d’alimentation sans interruption (UPS).
Si les 5 kWh ne suffisent pas (ce qui est effectivement un peu juste si cous avez plus de 2 panneaux), le système peut être étendu de manière modulaire jusqu’à 30 kWh, grâce à l’ajout de jusqu’à cinq batteries d’extension.
Anker précise que la batterie prend en charge jusqu’à 10 000 cycles de charge,
Anker utilise de l'IA (IA Anka) et une base de 800 fournisseurs d'électricité pour optimiser la charge/décharge, qui se fait également en fonction de la météo.
La durée de vie est estimée à environ 15 ans, avec des cellules de
A l’intérieur de la batterie, sept couches de protection assurent une sécurité renforcée contre les courts-circuits et les risques d’incendie.
Le réveil d'Anker est intéressant, mais un peu timide. La capacité de base est plus faible que chez Zendure (5 contre 8 kWh), de même que la puissance (2500 contre 4000W), sans parler du prix, bien plus cher au kilowattheure. Même si les produits sont fiables (on les a installés à la montagne et dans le sud de la France depuis plusieurs années), l'OS est également un peu en retrait face à Zendure, capable de gérer toutes les générations de batteries au sein d'un même système et avec un seul Smart Meter. Enfin, face à de nouveaux entrants comme Marstek, le tarif parait assez élevé, même si Anker prévoit déjà quelques promos au lancement.
• Anker Solix (site officiel)
Anker SOLIX Solarbank 4 Pro : 5kWh et 2500W
Toujours plug-and-play, le bloc de base Solarbank 4 E5000 Pro affiche des spécifications vraiment intéressantes :
• Entrée solaire de 5 000 W
• 4MPPT jusqu’à douze panneaux solaires
• capacité de stockage à 5 000 Wh
• 10 000 cycles
• onduleur bidirectionnel de 2 500 W
• 4MPPT jusqu’à douze panneaux solaires
• capacité de stockage à 5 000 Wh
• 10 000 cycles
• onduleur bidirectionnel de 2 500 W
La Solarbank 4 Pro peut être étendue jusqu’à 30 kWh, mais on s'étonne que la puissance de sortie soit limitée à 2 500 W, et même 800W de base, histoire de coller avec les normes allemandes.
Alors que Zendure grimpe à 4000W sur ses derniers SolarFlow 4000 Mix AC+ et Mix Pro, Anker précise que
le passage de 800 à 2500W ne se fera qu'à condition de disposer d’un circuit dédié et de faire appel à un électricien qualifié afin de vérifier l’installation et d’assurer sa conformité aux normes en vigueur.C'est effectivement une bonne recommandation, mais dans ce cas, pourquoi ne pas monter à 3500W ou à proposer de mettre plusieurs batteries en parallèles sur plusieurs circuits différents ?
Bien qu'Anker soit compatible Shelly, le constructeur propose son Smart Meter Gen 2
permettant une protection en temps réel contre
les surcharges.
Un mode "onduleur" hors réseau
Le système prend également en charge un mode hors réseau, le port offre une puissance de 2 500 W avec une fonction d’alimentation sans interruption (UPS).
En cas de coupure de courant, la bascule est automatique en seulement 10 ms, assurant la continuité de l’alimentation des équipements essentiels.
Si les 5 kWh ne suffisent pas (ce qui est effectivement un peu juste si cous avez plus de 2 panneaux), le système peut être étendu de manière modulaire jusqu’à 30 kWh, grâce à l’ajout de jusqu’à cinq batteries d’extension.
15 ans minimum
Anker précise que la batterie prend en charge jusqu’à 10 000 cycles de charge,
permettant un usage quotidien avec recharge solaire et optimisation des tarifs heures pleines / heures creuses sur le long terme, tout en captant les pics de prix matinaux et du soir.Nous avions déjà testé cette fonction sur les modèles précédents, surtout pendant l'hiver, et cela fonctionne vraiment bien.
Anker utilise de l'IA (IA Anka) et une base de 800 fournisseurs d'électricité pour optimiser la charge/décharge, qui se fait également en fonction de la météo.
La durée de vie est estimée à environ 15 ans, avec des cellules de
qualité automobile. On peut stocker ces batteries dehors, l’unité de stockage est protégée contre l’eau et la poussière selon la norme IP665.
Elle dispose également d’une certification C5 pour la résistance à la corrosion, adaptée notamment aux environnements côtiers. Le fonctionnement est possible sans restriction entre -20 °C et 55 °C.précise Anker.
A l’intérieur de la batterie, sept couches de protection assurent une sécurité renforcée contre les courts-circuits et les risques d’incendie.
La Solarbank 4 Pro fonctionne avec les batteries BP1600 et BP2700 de génération précédente, tandis que la nouvelle batterie BP5000 est compatible avec les systèmes Solarbank 2 Pro, 2 AC, 2 Plus et 3 Pro. Elle sera également compatible avec le Power Dock à l’avenir. Des API permettent l’intégration avec Home Assistant.
Prix et disponibilité
• La Solarbank 4 E5000 Pro d’Anker SOLIX sera disponible très bientôt au prix public conseillé de 2 399 € sur le site Anker SOLIX.
• La batterie d’extension Solarbank 4 BP5000 sera également proposée à partir de 1 699 € (prix public conseillé).
• La batterie d’extension Solarbank 4 BP5000 sera également proposée à partir de 1 699 € (prix public conseillé).
On en dit quoi ?
Le réveil d'Anker est intéressant, mais un peu timide. La capacité de base est plus faible que chez Zendure (5 contre 8 kWh), de même que la puissance (2500 contre 4000W), sans parler du prix, bien plus cher au kilowattheure. Même si les produits sont fiables (on les a installés à la montagne et dans le sud de la France depuis plusieurs années), l'OS est également un peu en retrait face à Zendure, capable de gérer toutes les générations de batteries au sein d'un même système et avec un seul Smart Meter. Enfin, face à de nouveaux entrants comme Marstek, le tarif parait assez élevé, même si Anker prévoit déjà quelques promos au lancement.