Une batterie Zendure 2400 Pro + 4 panneaux solaires à 1688€ (et d'autres offres #PrimeDay )
Par Didier Pulicani - Publié le - Bon Plan
Zendure propose des offres vraiment très intéressantes à l'approche du PrimeDay.
Le leader du stockage solaire offre en effet :
Ce modèle, que l'on est en train de tester, permet de sortir 2400W sur une simple prise électrique (attention, il faut une ligne dédiée) et permet d'empiler plusieurs batteries de 2,4 kWh pour évoluer votre système jusqu’à 16,8 kWh. Côté solaire, on peut faire entrer 3000 W de puissance via 4 MPPT pour les panneaux photovoltaïques, complétés par 1800 W en couplage AC.
Toutes les offres Zendure PrimeDay
Le leader du stockage solaire offre en effet :
• Une batterie SolarFlow 2400 Pro + un SmartMeter + 4 panneaux solaires 515W à 1688€
• Une batterie SolarFlow 2400 Pro + un SmartMeter + 2 panneaux solaires 515W à 1568€
• SolarFlow 2400 Pro & 1*AB3000L & 1*Smart 3CT & 4*515 W Panneaux Solaires & 4*Support Solaires à 2 407,00 €
• Une batterie SolarFlow 2400 Pro + un SmartMeter + 2 panneaux solaires 515W à 1568€
• SolarFlow 2400 Pro & 1*AB3000L & 1*Smart 3CT & 4*515 W Panneaux Solaires & 4*Support Solaires à 2 407,00 €
Ce modèle, que l'on est en train de tester, permet de sortir 2400W sur une simple prise électrique (attention, il faut une ligne dédiée) et permet d'empiler plusieurs batteries de 2,4 kWh pour évoluer votre système jusqu’à 16,8 kWh. Côté solaire, on peut faire entrer 3000 W de puissance via 4 MPPT pour les panneaux photovoltaïques, complétés par 1800 W en couplage AC.
Autre offre intéressante, le SolarFlow 800 Pro 2 & 4*500 W Panneaux Solaires sont vendus 1079€.
• Batterie integrée de 1,92 kWh
• Démarrage à basse tension
• MPPT 2 640 W (4 x 660 W)
• Courant alternatif (CA) bidirectionnel de 1000 W
• Batterie integrée de 1,92 kWh
• Démarrage à basse tension
• MPPT 2 640 W (4 x 660 W)
• Courant alternatif (CA) bidirectionnel de 1000 W
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