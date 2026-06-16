Une batterie Zendure 2400 Pro + 4 panneaux solaires à 1688€ (et d'autres offres #PrimeDay )

Par Didier Pulicani - Publié le 16 juin 2026 à 08h53 - Bon Plan

Une batterie SolarFlow 2400 Pro + un SmartMeter + 4 panneaux solaires 515W à 1688€



• Une batterie SolarFlow 2400 Pro + un SmartMeter + 2 panneaux solaires 515W à 1568€



• SolarFlow 2400 Pro & 1*AB3000L & 1*Smart 3CT & 4*515 W Panneaux Solaires & 4*Support Solaires à & 4*Support Solaires à 2 407,00 €

le SolarFlow 800 Pro 2 & 4*500 W Panneaux Solaires sont vendus 1079€.



• Batterie integrée de 1,92 kWh

• Démarrage à basse tension

• MPPT 2 640 W (4 x 660 W)

• Courant alternatif (CA) bidirectionnel de 1000 W Autre offre intéressante,• Batterie integrée de 1,92 kWh• Démarrage à basse tension• MPPT 2 640 W (4 x 660 W)• Courant alternatif (CA) bidirectionnel de 1000 W

Le leader du stockage solaire offre en effet :Ce modèle, que l'on est en train de tester, permet de(attention, il faut une ligne dédiée) et permet d'empiler plusieurs batteries deCôté solaire, on peut faire entrerpour les panneaux photovoltaïques, complétés par 1800 W en couplage AC.