Wordle : le New York TImes s'offre le jeu de lettres du moment

Le jeu lancé en octobre 2021 par l'ingénieur Josh Wardle (destiné en premier lieu à le divertir, comme il l'indique au sein d'un tweet et uniquement disponible en anglais) est très vite passé d'un peu moins de 100 joueurs en novembre, à plus de 300 000 en janvier, et, sans plus de précision.Le New York Times va ainsi ajouter Wordle à son catalogue et épauler ses mots croisés qui cumulent à eux seuls un million de joueurs depuis peu.(et copié à outrance),. En effet, l'offre de jeux via abonnement (25 dollars par an) fait partie des efforts de diversification du New York Times, et l'intérêt de Wordle, ainsi que la somme concédée pour son achat, pourrait pousser son acquéreur à l'intégrer à plus ou moins court terme au sein de son offre payante. Le titre pourrait également profiter de ce rachat pour arriver officiellement sous la forme d'une application sur iOS et Android.