La Logitech Pro X Superlight voit la vie en rose

. Pour le reste, la souris conserve la fiche technique déjà satisfaisante de la Pro X Superlight qui pèse ainsi moins de 63 grammes soit près de 25% plus légère que la PRO Wireless classique, dispose de la technologie sans fil Lightspeed 2,4 GHz (récepteur USB inclus), d'un capteur maison Hero 25K à 25600 DPI, de la compatibilité Powerplay pour la charge sans fil, de grands patins en PTFE et d'une autonomie atteignant 70 heures.Chez Logitech, la légèreté a un prix, et s'il est désormais possible de s'offrir la version noire ou blanche en profitant d'une intéressante réduction,(il faut bien l'avouer, un peu salé).