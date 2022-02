Sony permettra de partager les captures d'écran de la PS5 depuis l'App iOS

Le constructeur japonais va faciliter le partage de captures d'écran de la PlayStation 5 depuis son App sur iOS et Android.







Cette fonctionnalité est dans un premier temps déployée aux US, au Canada et au Japon, et devrait arriver prochainement sur notre territoire (mais Sony ne donne pas de date précise). Une fois la dernière version de l'application installée et la fonctionnalité activée, les captures seront automatiquement téléchargées et disponibles au sein de l'application pendant 14 jours. Pour une raison d'encombrement des serveurs, seules les vidéos en 1080p (mais pas celles en 4K) et de moins de trois minutes seront proposées sur l'App.



Les utilisateurs pourront ensuite partager le contenu affiché (seules les nouvelles images et vidéos enregistrées après l'activation de la fonction seront disponibles, et non l'ensemble des captures effectuées sur la PlayStation 5) au sein de l'App avec leurs amis du PlayStation Network, ou les enregistrer sur leur appareil pour les transférer ensuite via Mail, Messages et sur les réseaux sociaux. Le partage via l'application sera accessible gratuitement à l'ensemble des utilisateurs et ne nécessitera pas d'abonnement PlayStation Plus.

