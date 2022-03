La Steam Deck peut accueillir Windows (et les jeux Microsoft), mais il reste quelques couacs

un vrai PC

vérifié

jouables

Alors que la première console portable de Valve est entre les mains de ceux qui ont eu la précommande rapide,. Magnanime, Valve fournit désormais une page accompagnant cette installation et fournit même quelques pilotes (tout en indiquant qu'il n'y a pas de support officiel pour Windows sur la Steam Deck, se mettant ainsi à l'abri). Mais tout n'est pas rose, loin de là. Il faudra tout d'abord se passer complètement de SteamOS pour installer Windows, le double boot n'étant pas encore disponible.Si cela vous tente tout de même,, le BIOS de la Steam Deck ne prenant pas encore en charge le fameux TPM nécessaire pour Windows 10. De plus, si les pilotes pour le SoC, le Wi-Fi et le Bluetooth fonctionnent,(il est toutefois possible de passer par le Bluetooth ou du matériel en USB-C).(donc sans avoir besoin d'installer Windows). Si vous désirez vous adonner à Deathloop, Psychonauts 2, Prey, Hellblade: Senua’s Sacrifice, aucun problème (ils disposent du label, ainsi que 4 autres titres), mais il faudra mettre les mains dans le cambouis pour Sea of Thieves, Forza Horizon 4 et 5 (qui ont sont), et même ronger votre frein pour Gears 5, Halo Infinite, et Microsoft Flight Simulator dont le système anti-triche (anti-cheat) n'est tout simplement pas (encore) compatible avec la console de Valve.