Microsoft améliore les performances du Xbox Cloud Gaming sur iOS/iPadOS

une amélioration majeure

Microsoft se fend ainsi, avec à la clé une latence réduite des contrôles à la manette en Bluetooth et des optimisations au niveau du rendu vidéo. La firme indique que les retours sur ses améliorations portent d'ores et déjà leurs fruits avec des commentaires positifs en hausse et un temps de jeu moyen augmenté de 35%.Pour rappel, l'offre de jeu en streaming de Microsoft, dont font partie Forza Horizon 5, Halo Infinite ou Microsoft Flight Simulator, est accessible simplement sur Mac, iPhone et iPad. Pour cela, il faudra opter pour l'abonnement Xbox Game Pass Ultimate disponible à 1 euros pour le premier mois (puis 12,99 euros par mois), ce qui permet de s'essayer au service à moindres frais. Une fois inscrit, il suffira de se rendre sur xbox.com via un navigateur, de renseigner son identifiant et son mot de passe, de connecter une manette en Bluetooth, et de lancer la partie (sans avoir à télécharger et installer le jeu) Sur iOS/iPadOS,