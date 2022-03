Des pirates dévoilent 37 Go de code source en provenance de Microsoft

(également auteur des vols récents de plus de 190 Go de données appartenant à Nvidia, Samsung, Vodafone, Mercado Libre ou encore Ubisoft), et les données (qui ont depuis été certifiées par des experts en sécurité ) auraient été obtenues en déjouant les systèmes de sécurité mis en place par la firme de Redmond sur le serveur Azure DevOps.Ces 37 Go de données comprennentcomme la recherche via Bing, Bing Maps, ou encore l'assistant virtuel (encore pire que Siri ^^) Cortana, ainsi queafin d'élaborer des applications. Il semble toutefois que les divisons majeures que sont Windows et Office n'aient pas été touchées par cette fuite.