La franchise Rainbow Six va débarquer sur iOS/iPadOS

Bien que le gameplay de base, les personnages et les cartes puissent partager des similitudes avec Siege, nous avons tout reconstruit à partir de zéro en gardant à l'esprit la convivialité du jeu sur mobile. Nous avons beaucoup travaillé en amont pour adapter l'expérience Siege aux appareils mobiles. Cela inclut un tout nouveau système de contrôle , une interface utilisateur et un rendu en jeu optimisés pour le mobile.

et que les premiers tests menés auprès de joueurs triés sur le volet ne devraient pas tarder. Ubisoft se fend également d'une bande-annonce permettant d'avoir une bonne idée de ce que sera le jeu, fidèle à la franchise avec un First Person Shooter mêlant action et tactique ainsi que des opérateurs aux possibilités et spécialités variées à la manière de Rainbow Six Siege.afin de recevoir des informations et d'avoir une chance de participer aux différents tests qui seront menés dans les semaines à venir.