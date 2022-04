Après Pokémon GO et Pikmin Bloom, Niantic dévoile son nouveau jeu AR, Peridot

Il faut dire qu'avec des titres tels que Pikmin Bloom Ingress Prime ou feu Harry Potter: Wizards Unite, l'éditeur est plutôt bon sur ce terrain.Le but sera relativement simple : prendre soin mais surtout élever « d’adorables animaux de compagnie virtuels » nommés Peridots.Il s’agit d’une franchise originale, pour ce tout nouveau jeu mobile en RA, où après des milliers d'années de sommeil, ces(Dots en abrégé) se réveillent dans notre monde, bien différent de celui dans lequel ils vivaient auparavant. Pour survivre, ils ont besoin d’aide afin de lesde l'extinction, de la naissance à l'âge adulte (bon ok, ça ressemble quand même à un...).Pour l’heure, aucune information supplémentaire n’a filtré. Tout juste sait-on qu'ils sera. Il faut, pour en savoir plus, s’inscrire à uneet attendre pour en connaitre plus et être informé des futures mises à jour et se pré-enregistrer pour le jeu.