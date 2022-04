Core : l'App de création de jeux arrivera sur iOS et macOS cet été

L'application de Manticore Games permettant de créer soi-même des jeux et univers sous Unreal Engine Core était jusque-là uniquement disponible (gratuitement) sur Windows via l' Epic Games Store et propose déjà plus de 50 000 expériences jouables alors que le programme souffle tout juste sa première bougie. Sa disponibilité sur les machines Apple devrait permettre de faire encore grandir ce chiffre, et peut-être, de faire naitre des vocations.