Pok Pok Playroom propose une mise à jour dédiée à la Journée de la Terre

Le but est ici d'aider -de manière ludique évidemment- les enfants à apprendre à, à travailler leur logique, à résoudre des problèmes, à avoir des pensées créatives ou encore à affiner leur motricité fine. On y retrouve des: le jardinage urbain, des mangeoires à oiseaux, des fleurs, des tenus inédites, le recyclage et le compostage, et même l'apiculture avec une minuscule ruche et plein d'abeilles.Pour rappel, ce titre -qui se destine aux plus petits (sous surveillance parentale tout de même)- a déjà reçu undès son lancement. Depuis, il ajoute régulièrement de nouveaux mini-jeux et fonctionnalités pour Pok Pok Playroom est disponible sur l' App Store avec un. Après cela, il coûte 7.99 euros/mois et de 59.99 euros/mois.