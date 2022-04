Pro Snooker & Pool 2022 et Construction Simulator 2 débarquent sur Apple Arcade

Le studio iWare Designs ouvre le bal avec Pro Snooker & Pool 2022+ qui permettra aux amateurs de billard de s'adonner virtuellement à cette activité.(que ce soit pour jouer seul ou en ligne) Pro Snooker & Pool 2022+ est d'ores et déjà disponible gratuitement au téléchargement pour les abonnés Apple Arcade et nécessite 164 Mo d'espace de stockage libre sur un iPhone iPad /iPod touch sous iOS/iPadOS 13.0 minimum, ou sur un Mac doté d'une puce Apple Silicon et de macOS 11.0 minimum.Si votre cœur ne bat pas pour le billard mais qu'il s'affole pour les grosses machines de chantier, Construction Simulator 2+ devrait vous satisfaire et vous occuper de nombreuses heures. Le titre, également disponible sur Switch, PLayStation 4, Xbox, PC et Androidet vous demandera de remplir de nombreuses missions de constructions, allant de la rénovation à la construction d'un pont ferroviaire. Construction Simulator 2+ est d'ores et déjà disponible gratuitement au téléchargement sur l'App Store pour les abonnés Apple Arcade. Le jeu nécessite 2,1 Go d'espace de stockage libre sur un iPhone iPad /iPod touch sous iOS/iPadOS 13.0 minimum.