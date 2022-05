Apex Legends Mobile ouvrira les hostilités le 17 mai sur iOS et Android

Après avoir évoqué le portage en mai 2019, le studio de Redwood City avait dû apaiser les amateurs du jeu original qui craignaient l'abandon pur et simple du projet.. Apex Legends Mobile est une expérience à part pensée spécifiquement pour les plateformes mobiles et basée sur le gameplay du titre original (lancé en février 2019 sur PC, PS4 et Xbox One et qui a séduit des millions de joueurs) tout en offrant des fonctionnalités et des modes de jeu inédits.Pour rappel,(et sur le Play Store pour les possesseurs de périphériques Android) et aider la communauté à débloquer les récompenses qui deviendront disponibles au lancement du jeu, la semaine prochaine.