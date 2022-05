Electronic Arts aurait envisagé un rachat ou une fusion avec Apple

position de force et de sa croissance, avec un portefeuille de jeux incroyables créé par des équipes talentueuses

avenir brillant,

es rumeurs et spéculations quant aux éventuelles fusions et acquisitions.

Selon les informations du site Puck (permettant à Andrew Wilson de rester dirigeant), sans qu'aucun ne soit réellement intéressé. Le dirigeant de Comcast, Brian Roberts, aurait également tenté d'approcher Andrew Wilson afin de créer une fusion Electronic Arts/NBCUniversal, mais l'accord aurait échoué pour de multiples raisons, dont le montant de la transaction et la structure de l'entreprise qui en aurait découlé.Electronic Arts reste un géant de l'industrie, mais les différents rachats (Bathesda et Activision Blizzard par Microsoft, Bungie par Sony, une partie des grandes licences Square Enix par Embracer). Electronic Arts est également à l'aube de grands changements, comme l'abandon de la licence FIFA pour une simulation de football qui prendra désormais le nom d'EA Sports FC, avec le risque que les joueurs ne suivent pas et que cette manne financière se tarisse (et pourquoi pas à la faveur d'un autre éditeur qui reprendrait la coûteuse licence FIFA). Selon le porte-parole d'EA, la firme est fière actuellement de sa, prédit unet se refuse à commenter l