Sony dévoile la liste des jeux des abonnements PlayStation Plus Extra et Premium

PlayStation Plus Essentials

PlayStation Plus Extra

PlayStation Plus Premium

Le lancement des nouveaux paliers de la formule d'abonnement PlayStation Plus Essential/Extra et Premium étant prévu pour le 22 juin 2022 en France (et dès le 24 mai en Asie, et le 3 juin aux US),. La liste complète est longue (vous pouvez la consulter ici ) mais l'on peut tout de même citer quelques titres intéressants comme Demon's Souls, Ghost of Tsushima Director’s Cut, Returnal, Days Gone, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, ainsi que des jeux en provenance des catalogues d'éditeurs tiers (dont 27 titres Ubisoft+ Classics ) comme Assassin’s Creed Valhalla, NBA 2K22, ou Red Dead Redemption 2. Sony liste également les titres PlayStation 1/2 et 3 ainsi que PSP ainsi que les versions d'essais limitées dans le temps qui seront disponibles via l'abonnement Premium.Pour rappel, l'abonnementsera facturé 8,99 euros par mois (ou 24,99 euros pour trois mois et 59,99 euros pour un an) et prendra le relai de la formule PlayStation Plus actuelle, permettant d'accéder au jeu en ligne, de profiter de réductions sur le PlayStation Store et de deux jeux offerts chaque mois (Sony en offrait 3 ou 4 actuellement). La formuleà 13,99 euros par mois (39,99 euros pour 3 mois et 99,99 euros pour un an) ajoute à cela, avec un catalogue qui évoluera dans le temps. Comme prévu,Enfin,(49,99 euros pour 3 mois, et 119,99 euros pour un an)(pour un temps limité)(bof) en streaming depuis une PS4, PS5 ou un ordinateur (pas d'accès smartphone ou tablette pour le moment).