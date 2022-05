Après Microsoft, Nvidia propose également Fortnite sur iOS via GeForce Now

Il fallait être sélectionné pour jouer à Fortnite lors de la bêta fermée

En novembre 2020, Nvidia indiquait déjà travailler main dans la main avec Epic Games sur la mise en place d'une version tactile de Fortnite. Nvidia a ensuite pris le temps de peaufiner le gameplay en mode tactile grâce à sa beta fermée lancée en janvier dernier (le jeu à la manette est également disponible), et. Cela fait donc une deuxième solution pour s'adonner au Battle Royal d'Epic après son éviction des boutiques en ligne d'Apple et de Google, en sus de la formule gratuite via le Xbox Cloud Gaming mise en place récemment par Microsoft (pour rappel, Fortnite est jouable par ce biais).Il est amusant de voir que Fornite fait son retour sur iOS et iPadOS par le biais de deux concurrents d'Apple, dont Nvidia avec qui les relations sont plus que tendues depuis un moment (Apple refusant à Nvidia l'accès à son système d'exploitation depuis macOS Mojave). Pour rappel,(il est possible de placer le lien direct sur la page d'accueil via l'icône Partager de Safari sur iOS/iPadOS, puis en choisissant Sur l'écran d'accueil). Les titres en votre possession (il faudra lier vos comptes Steam, Epic Games Store, GOG, et Uplay d'Ubisoft via l'application) se lancent sans avoir à les télécharger et les installer.(avec des sessions d'une durée d'une heure maximum)