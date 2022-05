Epic Games attaque à nouveau Apple sur l'App Store !

forcer les clients à utiliser l'App Store est totalement injuste

Vous commencez par acheter du matériel. Apple fabrique des smartphones et ils profitent de leurs smartphones - et ils le valent bien. Mais ensuite, ils forcent tous les acheteurs de leurs smartphones à utiliser leur app store exclusivement pour obtenir du contenu numérique. Ils empêchent tous les autres magasins d'apps de rivaliser avec eux sur du matériel appartenant à un milliard d'utilisateurs.

obtenir un avantage injuste par rapport à ses concurrents et à d'autres marchés

Ainsi, en mars dernier, Apple déposait un mémoire auprès de la Cour d'appel des États-Unis pour le neuvième circuit, son adversaires ayant fait de même en janvier dernier.Selon le calendrier procédural, c'était donc au tour du développeur de déposer ses écritures Il soutient que Cupertino avait violé la loi Sherman (texte fondamental sur le libre échange et la concurrence) en lui refusant l'accès à l'App Store.Dans la foulée, Tim Sweeney s'est fendu d'une petite interview dans leSans grande surprise, il y réitère l'ensemble de ses reproches, insistant sur le caractère anticoncurrentiel et monopolistique de la firme de Cupertino. Pour l'épique CEO,. Le problème serait totalement lié à l'écosystème d'Apple :Selon Sweeney, Apple utilise un avantage totalement mérité (le hardware) pouret ainsi vicier le jeu de la concurrence ! Pour rappel,pour dénoncer le principe et le montant des commissions, entrainant la suspension de Fortnite et de son compte développeur.