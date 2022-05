ViewSonic propose de jouer partout avec son moniteur portable 17" 144Hz

courant juin

Ces moniteurs portables dotés d'une dalle d'une diagonale de 15 à 17 pouces permettent de disposer d'un affichage en déplacement (ou d'un second moniteur), prenant à peine plus de place dans le sac qu'une tablette de grande taille et sont souvent dotés d'une protection permettant également de faire office de support.(bien que le visuel montre des Joy-Con de Switch, une console qui ne dépasse pas les 60Hz, quand elle les atteint), une dalle IPS de 17 pouces 1080p 144 Hz avec un temps de réponse de 4ms, une luminosité de 250 cd/m² (qui sera très limite en extérieur), une certification AMD FreeSync Premium, le tout pour une épaisseur totale de 0,6 pouces et 1 kg sur la balance.Le VX1755 dispose d'une béquille intégrée, de deux haut-parleurs (2x0,8W), d'une sorite audio en mini jack 3,5 millimètres, d'un port mini-HDMI et de deux ports USB-C (l'écran pourra être alimenté par une machine hôte compatible, consommation de 13W max, ou l'alimenter s'il est connecté au secteur ou sur une batterie via le second port USB-C).